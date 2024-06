Yaiza Martín, entre lágrimas, confirma en ‘Fiesta’ la traición de Ginés Corregüela

Ginés Corregüela, el conocido como rey del bocadillo en Tik Tok, ha roto su relación amorosa con Yaiza Martín. La pareja saltó a la fama después de que el tiktoker se convirtiese en concursante de Supervivientes 2023 y que ella se reivindicase como su pareja, pero un año después han roto y lo ha confirmado en Fiesta.

Así lo confirmaba el pasado viernes Miriam, hija de la estrella de internet, dejando claro que estaba muy contenta de que su padre, por fin, dejase esa relación atrás que a la familia tantos disgustos le había costado. Tras este bombazo, ha sido la canaria la que ha empezado a pasar por platós de televisión para contar su situación, siendo el de Fiesta el primero por el que ha pasado.

«Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando», decía en la tarde del sábado.

Pese a no querer hablar, lo cierto es que dio más detalles de lo sucedido y tuvo un encontronazo con Miriam, hija de su ex, que estaba al teléfono. «No me siento responsable para nada. Lo hemos pasado muy mal por su culpa, por el acoso y derribo que ha llevado a cabo. Nadie aguanta a esta persona, me ha acosado a mí y a mi madre», decía la andaluza.

Los problemas entre Ginés y Yaiza Martín

La pareja se llegó a casar tras su paso por Honduras y durante meses han tratado de vender una relación idílica, tanto que el tiktoker dejó a su familia de lado por ella. Por si no fuera suficiente, hace unos meses se convirtieron en socios al abrir un restaurante especializado en bocadillos en la ciudad de Sevilla.

En la capital andaluza han convivido durante meses, pero sus caminos se separaron cuando él decidió que no quería vivir más allí. En cambio, Yaiza sí que quería seguir allí y estar pendiente del negocio que habían comenzado para no perder detalle de lo que allí pasaba.

«No ha habido terceras personas. Este señor dijo que nos vamos a vivir a Úbeda y yo dije que no quería volver. Allí se me insulta y no quiero que se me trate mal. Yo decidí quedarme en Sevilla y él no lo acepta», ha querido aclarar la canaria sobre su negativa a mudarse.

Todo, siempre según la versión de Yaiza, se debe a un problema de dinero en la pareja. «Se le acabó el dinero y se le acabó el amor. Es él quien me debe un dinero que yo le presté. Yo todo esto quería arreglarlo en mi casa. No voy a dejar que me chupen la sangre algunas garrapatas», ha contado muy afectada Yaiza Martín.

La ya ex pareja tenía una cuenta en común desde que son socios y para su sorpresa, al revisarla estaba completamente vacía. Todas las pruebas apuntas a que Ginés y su familia habrían sacado el dinero: «He descubierto que no hay dinero en esa cuenta y sale que se ha retirado desde una sucursal en Úbeda».

Vía teléfono, Miriam -hija de Ginés, entraba para contar su versión y dejar claro que nunca ha querido romper la pareja, pese a que ella siempre ha estado de parte de su madre. «Estoy mal porque vengo del hospital. No me siento responsable de esta noticia…», unas palabras que han provocado que Martín brote con un retahíla de reproches que Emma García ha decidido parar y dejando todo este tema abierto.