Wisin y Anuel AA, juntos en ‘MI EXXX’, su colaboración

Wisin ha estrenado MI EXXX, su nueva colaboración junto a Anuel AA. A pesar de seguir sumergido en el proyecto de Wisin y Yandel, incluyendo su gira conjunta de La Última Misión, tanto el uno como el otro también lanzan hits por separado.

Cualquier canción en la que participe el mítico cantante está claro que va a sonar a reggaetón antiguo de ese que te teletransporta años atrás con solo escucharlo. No hay seña de identidad más clara que esta. Su nuevo single no es una excepción y, además, ha elegido juntarse con otro de los grandes exponentes del género dando lugar a un junte histórico.

MI EXXX hace un juego de palabras entre ex y “triple XXX”. El mensaje de la canción es simple: de cara al público se ha producido una ruptura y ambas partes han seguido adelante, aunque de puertas para adentro no lo han superado. Wisin y Anuel AA cantan en el estribillo de este tema que no les importaría volver a encontrarse con la mujer en cuestión para “comerse otra vez”.

Al contrario de lo que dice la letra de la canción, en el videoclip parece como si le hubieran declarado la guerra directamente a la otra persona. En lo que parece un desierto frente a una mega estructura de hormigón se desatan llamas, humo, luces rojas y aparecen coches todoterreno blindados. Aparece una misteriosa mujer con una rosa marchita en las manos y merodeando cerca de uno de los coches. Al final, aparece el mismo vehículo calcinado como si hubiera sufrido un accidente con ramos de rosas y coronas de flores simbolizando una especie de funeral y el fin definitivo de la relación.

MI EXXX, la colaboración entre Wisin y Anuel AA, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Un tema 100% Puerto Rico que va a dar mucho que hablar y que tiene todos los ingredientes para ser un hit: reggaetón antiguo, los chanteos de Wisin y el estilo inconfundible de Anuel.