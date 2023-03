Wisin, Emilia y Lyanno hacen historia con ‘Tu recuerdo’, su colaboración

Wisin & Yandel siguen sumergidos en plena gira de La última misión, pero el primero ya ha puesto un pie en la que será su próxima etapa. El puertorriqueño estrena Tu recuerdo, su nueva colaboración junto a Emilia y Lyanno.

El mítico artista de reggaetón ha hecho buenas elecciones a la hora de escoger quién le acompañaría en esta canción. Emilia o “la princesa de Argentina”, como él mismo la ha llamado, le da ese toque pop al tema que lo hace diferente a otros de la discografía del cantante. Eso sí, continúa siendo reggaetón y teniendo la seña de identidad de Wisin. Por otro lado, Lyanno es experto en participar en colaboraciones exitosas como LOKERA con Rauw Alejandro, Luz Apagá de Ozuna o El efecto (remix).

toy perdiendo el corazón ya casi ni lo noto 😞 https://t.co/CJ4Avkofbd — Emilia (@emimernes_) March 3, 2023

Tu recuerdo trata sobre una ruptura dolorosa en la que no puedes olvidar a la otra persona por más que lo intentes. “Como me pides que te olvide si tu recuerdo me persigue. Por más que trato de sacarte de mi mente el corazón es quien decide”, canta la argentina en el estribillo. Los sentimientos no desaparecen por arte de magia y, aunque alguien te haya dejado roto, no significa que no lo eches de menos.

El videoclip oficial se desarrolla al completo en medio de una fiesta. Emilia es la primera en llegar al evento y a continuación van apareciendo cada uno de los artistas por separado a interpretar sus versos de la canción y juntos para cantar el estribillo en plena pista e baile. Finalmente, la celebración dura hasta el amanecer y los tres cantantes suben al tejado a ver el amanecer en una escena típica de película.

Tu recuerdo, la colaboración de Wisin con Emilia y Lyanno, ya esta disponible en todas las plataformas digitales. Una canción novedosa dentro de la discografía del mítico artista que no puedes dejar de escuchar y en la que se juntan varias generaciones. “¿Tomaron consciencia de que vamos a lanzar un tema con Wisin? Porque yo todavía no”, expresaba la argentina con admiración en Twitter.