Melendi rompe el sueño de una concursante en el estreno de ‘La Voz Kids’: «Una decisión difícil»

El estreno de La Voz Kids ha llegado a Antena 3 marcado por el estreno de Lola Indigo como coach, aunque las viejas rivalidades no se han acabado. Melendi ha comenzado muy fuerte el programa y no ha dudado romper el sueño de una de las concursantes con tal de vencer a David Bisbal.

Todo ha comenzado con la llegada de Verano, una joven de 14 años que ha llegado desde Marbella, aunque nació en Rusia, algo que le ha dado una voz muy particular que ha encantando a los coaches. Antes de salir al escenario dejó claro que le encantaría ir al equipo del almerienes: «Me encanta su voz y siempre que canta con los finalistas del programa yo siempre lloro».

La joven impresionó desde el primer momento con su espectacular chorro de voz cantando en francés, algo que ha provocado que Rosario haya sido la primera en girarse, aunque no la única. Demostrando que saben perfectamente jugar, Bisbal y Melendi han esperado hasta el último momento para apretar el pulsador, por lo que solo Lola Indigo no ha querido contar la talent en su equipo.

Mientras la familia celebraba el gran triunfo, los cantante han comenzado con los piropos para conseguir convencer a la joven. «Yo voy a empezar a hablar porque he sido la primera en darme la vuelta, que lo tenga en cuenta», ha recordado la hija de Lola Flores. Ella ha destacado que tiene una «voz clarita» y un «potencial maravilloso», recordándole que Marbella le encanta.

Rápido tomaba la palabra el asturiano, que le hacía algunas preguntas sobre la canción y por qué había decidido cantar en francés, motivo por el que ha pedido un aplauso a la valentía de la concursante por lanzarse a un reto así en un escenario tan imponente. Ese ha sido el momento en el que Bisbal le ha robado el turno y ha comenzado a convencer a la joven.

Je t’aime-te amo, en francés-, le gritaba aprovechando el título de la canción que había cantado. «Me ha volado la cabeza la canción», le decía antes de dejarle claro que melódicamente y armónicamente le había gustado mucho, pero en ese momento el intérprete de Tu jardín con enanitos se movía discretamente hasta su silla.

Novedades en La Voz Kids

Sin que nadie lo esperase apretaba el pulsador para usar por primera vez el Superbloqueo, una nueva arma que tienen los coaches en esta edición. Con el se puede bloquear a uno de los coaches una vez ya hayan pulsado. La cara de Vera, la concursante, era todo un poema mientras se abrazaba a él, ya que tenía claro que se iría a su equipo.

«Estaba haciéndolo bien. Se estaba llevando el gato al agua, ese es el momento el que hay que tomar una decisión difícil porque sabe que te está ganando en ese momento», se ha justificado el asturiano. Solo con unas pocas palabras tenía claro que «iba a firmar con él», por eso tomó la decisión de usar este nuevo elemento del juego.

Ante esta jugada, Bisbal ha dejado claro a la joven cantante que tiene un gran futuro en el programa y que estará pendiente para poder robarla en el futuro. Ella, completamente emocionada, ha tenido que tomar una decisión en solo unos segundos.

«Os quiero a todos igualmente, escucho vuestra música… pero, me voy a ir con Melendi», ha anunciado. Pese a que él ha sido el culpable de no poder ir al equipo de su ídolo, ha valorado el gran interés que ha mostrado por tenerla en su equipo. «Por lo menos me ha salido bien la jugada», ha celebrado el coach de La Voz Kids.