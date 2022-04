El pasado viernes 1 de abril el ‘Viernes Deluxe’ volvió a cubrir la parrilla televisiva de Telecinco con un nuevo programa. En esta última ocasión, una de las protagonistas indiscutibles fue la cantante Soraya Arnelas, quien acudió para hablar abiertamente de todas las polémicas que la han rodeado en los últimos años.

Una de esas polémicas que no podía faltar fue la que tuvo lugar en el año 2006, época en la que los espectadores de ‘OT’ asistieron al nacimiento de una versión de lo más especial del mítico tema ‘Vivo por ella’. Fue entonces cuando Soraya, que cantó la canción junto a David Bustamante, sorprendió con su pronunciación y, sin quererlo, creó el ya mítico ‘Poyeya’.

Soraya recuerda el ‘poyeya’: «Al principio me costaba mucho hablar del tema, me hacía daño» 💥 #sorayadeluxe https://t.co/IyNoakOQBo — Deluxe (@DeluxeSabado) April 2, 2022

En su reciente entrevista con Jorge Javier Vázquez al polémico lapsus que sufrió durante la actuación del 2006, la artista ha querido aclarar qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Y es que, han sido muchos los comentarios al respecto, señalando si podría haber sido un fallo de sonido, si se olvidó en ese momento de la letra o si, por el contrario, lo hizo a propósito.

«Yo no era consciente de que estuviera diciendo ‘poyeya’, yo en aquel momento cantaba mucho en inglés y las erres las pronunciaba suaves, cuando me dijeron que había dicho ‘poyeya’ yo les dije que no, que eso no podía ser», explicó Soraya Arnelas en el ‘Viernes Deluxe’.

«Cada una pronuncia como quiere, digo yo», sentencia. Unas declaraciones con las que la cantante quiso poner punto final a una de las grandes incógnitas que han azotado su carrera musical durante los últimos años.