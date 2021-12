Esta semana, Soraya Arnelas iba como invitada al programa ‘La noche D’ presentado por Dani Rovira. Allí, la cantante se sometió a una entrevista junto a otras dos invitadas y sorprendió al público, al presentador y a ellas con una confesión que no había salido antes a la luz y afectaba de forma directa a una de las personas que estaba sentada junto a ella.

La actriz Adriana Torrebejano y la humorista Ana Morgade fueron sus compañeras de entrevista donde Rovira tenía la primera palabra de todo. El contenido fue de todo tipo, desde el inicio de sus carreras hasta anécdotas inesperados, ya que la temática principal eran los pecados. Todas tuvieron que enfrentarse a ellos y llegó el momento de la envidia, donde Morgade tuvo que confesar cual fue su trabajo laboral que tanto deseó y no pudo conseguir.

«Yo me presenté a un casting para hacer de muñeco, pero no me cogieron», desvelaba Ana refiriéndose al parque temático Disneyland París. Dani no podía creer que no la cogiesen en un trabajo que a primera apariencia no presenta complejidades, pero Ana explicó la razón y es que «había una regla dibujada en la pared, entonces tú te ponías, te medían y te decían qué muñeco te tocaba». «Yo estaba para Chip o Chop, pero como ardilla no doy», explicaba la también presentadora de forma graciosa, pero con desolación. De repente ocurrió lo que nadie se esperaba: «¡Yo fui Chip y Chop!», exclamó la ex triunfita. Ana Morgade no daba crédito a sus palabras y es que sin saberlo ninguna tenían un asunto del pasado. Algo que una logró y la otra no, pero que ha quedado más que zanjado en el programa.

La cacereña, que por fin ha enseñado a su hija Olivia en las redes sociales, está también pendiente de que se estrene el nuevo talent show donde participa. ‘Celebrity bake off España’ se estrenará el próximo 16 de diciembre en Prime Video y estará presentado por Paula Vázquez y Brays Efe. En esta ocasión contarán con celebridades y entre ellas, además de Soraya Arnelas, se encuentran Adriana Torrebejano, Andrés Velencoso, Joan Capdevila, Chenoa, Esty Quesada, Esperanza Aguirre, Iturralde González, James Rhodes, Yolanda Ramos, Pablo Rivero y Paula Gonu. Solo queda esperar unas semanas para ver quien se alza con el premio al mejor pastelero amateur del país.