‘Viernes Deluxe’: el inesperado consejo de Alonso Caparrós a Olvido Hormigos

Después de varios años alejada del foco mediático, el pasado viernes Olvido Hormigos visitó el plató de Viernes Deluxe, para hablar sobre su vida actual y recordar cómo cambió su vida desde que hace 10 años, se filtrase un vídeo íntimo que le hizo pasar de ser una persona anónima, a recorrerse todos los platós de televisión.

Desde entonces, la vida de Olvido Hormigos ha cambiado de manera radical. Actualmente se encuentra alejada de la vida pública y ha vuelto a hacer vida normal, tal y como expresó durante su entrevista con María Patiño el pasado viernes. No obstante, su mayor preocupación sigue siendo el daño que pudo hacer hace una década a su familia.

«Pese a lo que sufrimos en el pasado, con mucho esfuerzo, mi marido, mis hijos y yo conseguimos salir adelante y permanecer unidos, mi familia es lo más importante», comentó Olvido durante al entrevista en el programa de Telecinco.

Olvido Hormigos regresa al plató del #Deluxe tras casi cinco años alejada de los medios: «Mi familia y yo hemos conseguido salir adelante» https://t.co/DjjAYrqtRT — Deluxe (@DeluxeSabado) September 3, 2022

Precisamente, fue al hablar de su familia cuando Olvido Hormigos se emocionó, realizando su confesión más difícil: «Mi hija me quiere muchísimo, es muy dulce. Los niños vivieron lo que pasó pero la niña no lo ha vivido y me da pánico que algún día pueda rechazarme. Si se entera de cosas cuando sea adolescente o piense ‘qué le ha hecho a mi padre’. Me da mucho miedo», expresó.

Unas palabras que emocionaron a Alonso Caparrós, presente en el plató, quien no dudó en darle un consejo desde su experiencia personal. Al fin y al cabo, él también tuvo miedo a que sus hijos le rechazasen al descubrir los episodios más oscuros de su vida.

Al verla rota por el daño que ha podido causar a sus hijos, Alonso Caparrós confesó que: «Yo también tenía ese miedo, pensé que me podían rechazar. Cuando me senté con ellos fue todo lo contrario», unas palabras con las que quiso tranquilizar a la entrevistada en Viernes Deluxe.

«Todo ese amor que crees que te va a faltar es lo que te vas a encontrar, así que no te preocupes», le dijo el colaborador, tras haber recuperado la relación con sus hijos y encontrarse en su mejor momento, tanto profesional como personal.