‘Viernes Deluxe’: Anabel Pantoja da detalles de su actual relación con Arelys, madre de Yulen

Anabel Pantoja se convirtió en la protagonista absoluta de la última entrega de Viernes Deluxe. La colaboradora ofreció una entrevista muy esperada, donde relató como ha sido su vida desde que regresó de Supervivientes 2022.

La colaboradora relató que uno de los momentos más complicados de su regreso a España, fue tener que enfrentarse a las declaraciones que habían realizado Arelys y Manuel, los padres de su novio Yulen Pereira, sobre ella durante semanas mientras ambos se encontraban en Honduras.

Para Anabel Pantoja no fue nada fácil ver como la madre de Yulen decía sin tapujos en los platós de Telecinco que no le gustaba nada la sobrina de Isabel Pantoja para su hijo e incluso llegó a decir que desconfiaba de sus intenciones con el deportista. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la andaluza.

«Cuando llegué aquí y se me pusieron todas las imágenes me quedé sorprendida porque sus padres supuestamente no querían pertenecer a este mundo, pero en cierto modo lo entiendo, porque ella lo que quería era defender a su cachorro, igual que ella ha entendido que mi gente se enfadara por sus palabras», expresó Anabel durante su entrevista en Viernes Deluxe.

Por otro lado, en cuanto a las vacaciones que ambos han pasado juntos, Anabel le ha reconocido como su novio: «Es fuerte, yo me voy al concurso con una sensación de quererme ir de aquí, de probar, de callar bocas, de aguantar hasta el último día. Yo no me esperaba que me fuera a pasar esto allí», recordó la colaboradora.

Jorge Javier Vázquez le preguntó si lo suyo con Yulen Pereira fue un flechazo: «Físicamente sí que me llamó la atención cuando le vi, pero no fue ese enamoramiento al principio. Hasta los 60 días no nos dimos un besito», concluyó la entrevistada.