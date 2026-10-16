‘¡De Viernes!’ anuncia sus invitados para hoy, viernes 16 de octubre

¡De Viernes! apuesta de nuevo por Belén Esteban para recuperar el liderazgo de la noche del viernes. El programa de Telecinco que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta ofrece hoy, 16 de octubre, nuevas declaraciones exclusivas de la colaboradora, con respuestas a Beatriz Trapote, Rosa Benito, Terelu Campos y María José Campanario. Además, Pepi Valladares abrirá el maletín que le dejó Julián Muñoz en herencia y Lolita Flores presentará su regreso al cine.

Belén Esteban responde a todos

La semana pasada, ¡De Viernes! perdió el liderazgo de la noche con la entrevista de Beatriz Trapote y bajó hasta un 12,7% de cuota y 774.000 espectadores. Ahora vuelve a recurrir a Belén Esteban, cuyo regreso a Telecinco, tras tres años y medio vetada, marcó dos récords para el espacio. Su primera aparición, con el scoop, alcanzó un 18,7% y 1.130.000 espectadores. Una semana después, su entrevista en plató dio al programa su mejor registro histórico en su día habitual, con un 19,7% y 1.228.000 espectadores.

Hoy, la colaboradora responderá punto por punto a todo lo que Beatriz Trapote dijo el pasado viernes en su entrevista. También se pronunciará por primera vez sobre la llamada que Juls Janeiro hizo al programa la semana pasada y enviará un mensaje a María José Campanario, durante años su gran enemiga pública. En sus declaraciones reaccionará además a los últimos ataques de Rosa Benito desde Supervivientes All Stars, que la llamó «envidiosa», y a las palabras que le ha dedicado Víctor Janeiro en la isla. Por último, se dirigirá a Terelu Campos por su actitud hacia ella tras su último encuentro en el plató.

Pepi Valladares y Lolita Flores, invitadas

Pepi Valladares regresa al plató para abrir el maletín que Julián Muñoz le dejó en su herencia. Mostrará también las facturas de los grandes gastos del exalcalde e Isabel Pantoja, fotos inéditas de la pareja y cartas manuscritas nunca vistas de la propia tonadillera e Isa Pantoja, que también estará presente en el plató.

Lolita Flores, por su parte, hablará de su nuevo proyecto profesional, su regreso a la gran pantalla como actriz tras 20 años sin interpretar un papel protagonista. Además, contará episodios hasta ahora desconocidos de su trayectoria personal y profesional, marcada por las ausencias y, actualmente, por su nueva faceta como abuela.

Tertulia sobre Supervivientes All Stars

El programa también analizará la última hora de Supervivientes All Stars con imágenes inéditas. En la tertulia participarán Isa Pantoja, Rosario Mohedano, Beatriz Trapote, Anabel Pantoja y Sebastián Gallego.

Desde la redacción de Happy FM creemos que el programa vuelve a la fórmula que mejor le ha funcionado: Belén Esteban como gancho y varias historias con familia Pantoja de fondo. La duda es si bastará para volver a superar a La Voz después de la bajada de la semana pasada, sobre todo con Supervivientes All Stars alimentando la conversación en directo.