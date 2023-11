Víctor Sandoval recibe una sorpresa gracias a ‘Sálvame’: «Pensaba que esto solo pasaba en las películas»

El final de Sálvame no ha supuesto el final de la amistad de muchos de los colaboradores y compañeros de trabajo que compartieron tardes durante 14 años. Pese a que ya no se ven todos los días, su amistad no se ha roto, algo que han demostrado con el último gesto que han tenido con Víctor Sandoval después de la pérdida de Nou, su perro.

Hace días era el colaborador el que anunciaba la trágica perdida del animal, que era mucho más que su mascota. Para él fue su fiel compañero en los momentos más duros de su vida después de la separación de Nacho Polo, durante sus problemas de salud y cuando faltaba el trabajo.

Un pedacito de su vida se fue con su muerte, algo que anunció en sus redes sociales: «Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel, no he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo, Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou».

Este duro momento llegó solo unos días después del estreno por todo lo alto de Sálvese quien pueda, el docureality en el que comparte protagonismo con sus antiguos compañeros de Telecinco. Pese a los buenos datos en la plataforma no ha podido disfrutar de ello por la tristeza que inunda su vida en estos días.

Días después de la pérdida, muchos de sus compañeros del programa han querido levantarle el ánimo con un regalo muy especial. En el vídeo, publicado por el propio Víctor en su cuenta de Instagram, se puede ver a David Valldeperas y varios de los miembros de Sálvame que no son tan conocidos escondidos en el baño de un bar en Madrid.

Con ellos está Neo, el nuevo amigo que promete ser el culpable de que Sandoval recupere a alegría. La gran complice de esta jugada ha sido Belén Esteban, amiga íntima y uno de sus grandes apoyos en los momentos más complicados.

Tras recibir la sorpresa y no salir de su asombro, ha sido la propia Belén la que ha leído una carta muy especial en la que muchos de los compañeros más históricos de Sálvame confirman que participan de este bonito regalo. María Patiño, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros y muchos de los miembros que no han salido nunca ante las cámaras han sido los culpables.

«El 27 de noviembre ya es un día que quedará en la historia de mi vida. ¡No tengo palabras! Sigo impactado … pensaba que esto solo pasaba en las películas. Gracias por traer a NEO a mi vida», ha escrito Víctor en su cuenta de Instagram para anunciar la llegada a su vida de su nuevo compañero.