‘Viajeros Cuatro’: Ofelia (‘MasterChef’) confiesa que estuvo a punto de morir en el mar

El pasado lunes 1 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viajeros Cuatro. El destino escogido para la ocasión fue nada más y nada menos que A Coruña, por lo que nos brindaron la oportunidad de redescubrir rincones como Sobrado, Pontedeume, Padrón, Malpica de Bergantiños, Sada y, cómo no, Caion.

Algunos de los invitados que formaron parte de este Viajeros Cuatro fueron Diego Losada, Tanxugueiras, Miriam Rodríguez, Paloma Lago e, incluso, Ofelia. La exconcursante de MasterChef fue la encargada de dar a conocer algunos de los tantos secretos y maravillas de Malpica de Bergantiños.

La chef, además, pudo navegar junto a un pescador local. De esta manera, confesó a los espectadores de Viajeros Cuatro cómo comenzó a adentrarse en la gastronomía. “Lo hice por subsistencia. Mi madre no sabe ni encender un hornillo, pero mi abuela paterna hacía unas galletas de nata que a día de hoy no he conseguido que me salgan”.

“Ya no está conmigo, pero me queda su esencia y su comida”, reconoció Ofelia, visiblemente emocionada. Por si fuera poco, aprovechando su participación en Viajeros Cuatro, la exconcursante de MasterChef aseguró que le fascina el mar, así como todos los productos que éste ofrece.

En ese momento, nos regaló uno de los grandes momentos de la entrega: al intentar coger un pulpo se le resbaló, y los nervios le traicionaron. Ante esta situación, Ofelia confesó un trauma que le marcó para siempre: “En el mar soy muy valiente, y eso que estuve a punto de morir”. Acto seguido, quiso dar más detalle.

“Mi padre me perdió en una ola, pero llevaba una especie de bañador con flotador y salí a flote, pero me tuvieron que reanimar”, expresó. Sea como sea, lo cierto es que Ofelia se convirtió en una de las invitadas más especiales de este Viajeros Cuatro que nos adentraba, de lleno, en Galicia. ¡Una entrega mágica!