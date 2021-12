La repentina muerte de Verónica Forqué ha sobresaltado a todos los seguidores de ‘MasterChef’ después de que se convirtiese en la protagonista absoluta de ‘MasterChef Celebrity’. Estos fueron algunos de sus momentos más comentados durante el concurso.

Odiada y querida a partes iguales, la intérprete fue capaz de conseguir realizar grandes platos y en solo unos minutos convertirse en la capitana más tirana que se recuerda. Eso llevó a que protagonizase momentos que ya pasarán a la historia del espacio de TVE.

Sin duda, la gran polémica de Verónica fue su abandono, algo que llegó cuando debía enfrentarse a una prueba de eliminación a la que finalmente no acudió. En un primer momento se despidió de todos con un audio de WhatsApp.

Una semana más tarde regresó al plató en plena semifinal, pero lo hizo para despedirse definitivamente de todos tras unos días de descanso: «Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar».

Su primer enfado

Todos parecían estar encantados con el amor que repartía Verónica Forqué entre sus compañeros, pero su primera capitanía sirvió para que saliese a relucir su peor versión, la que le acompañó durante el resto del programa y empañó sus últimas apariciones en televisión.

En Aranjuez tuvo su primera experiencia como capitana y allí consiguió poner de los nervios a todos sus compañeros, incluso al equipo rival. Miki Nadal, que sería el ganador semanas más tarde junto a Juanma Castaño, fue el mayor perjudicado.

Las críticas de Victoria Abril

Tras mostrar sus primeros momentos de tensión, la que fuera su compañera en el pasado a las órdenes de Pedro Almodóvar no dudó en dar su opinión. «Verónica en los 90 no era así, era mucho más timidita y mucho más controlada. Ahora lo mismo te dice que no le ayudes, como te da tres besos y te dice que te quiere mucho. Ahora ella es así y hay que aceptarlo», dijo.

Uno de los capítulos que, tras la terrible noticia, serán recordados de una manera muy distinta, fue cuando Miki Nadal organizó un motín contra ella como capitana. No contento con desobedecer sus órdenes, junto al resto de sus compañeros la llevaron a una piragua. Minutos antes llegaron incluso a atarle las manos para evitar que se moviese por las cocinas y no tocase nada.