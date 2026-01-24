La verdad sobre ‘Una noche de copas’, la canción de Nueva Línea que se ha hecho viral

Nueva Línea ha conseguido hacerse con el título de primer viral del año 2026 en redes sociales. Por obra y gracia del algoritmo de TikTok las canciones de esta orquesta canaria son las más utilizas en las redes sociales. En estos momentos han conseguido que sea imposible entrar en internet y no escuchar una de sus canciones, lo que le has llevado a comenzar una gira fuera de los pueblos canarios, que hasta ahora eran su lugar habitual. Su salto a los grandes escenarios ha llegado ya y en breve estarán en Madrid, pero este éxito también está trayéndoles polémica, algo de lo que esta orquesta tampoco se libra, siendo la canción Noche de copas la que está teniendo esos problemas.

Cualquiera que haya navegado por Instagram o TikTok habrá escuchado la frase «una noche de copas, una noche loca», aunque en realidad en esos pocos segundos de vídeos cortos no sabe si la canción es original de Nueva línea. Lo cierto es que al ser una orquesta popular, ninguna de las canciones que interpretan en directo son de su autoría, ya que su trabajo es realizar versiones de temas muy conocidos para todo el público animar así fiestas y verbenas. En realidad, esta canción es original de la cantante cubana María Conchita Alonso, una estrella en Hispanoamérica, donde también ha sido miss y actriz, continuando con su enorme carrera en la actualidad y celebrando grandes conciertos en México.

Esta canción, que salió en el año 1982 es, como no podía ser de otra manera, uno de sus grandes éxitos, aunque su tema más escuchado en Spotify, donde le supera Acaríciame. Décadas después fue el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, el que versionó este clásico, aunque le dio un sonido nuevo, más cercano a la salsa.

Preguntado por este tema, el propio cantante ha querido dejar claro que no tiene inconveniente en que canten la letra de María Conchita Alonso, siendo el autor o autores los que se lleven los derechos. De eso se encargará SGAE al recibir los listados de canciones que la orquesta vaya cantando en sus actuaciones.

Tun Tun asegura que el problema es que están versionando su versión, por lo que eso sí le afecta. «El problema no es que canten la canción, sino que están utilizando mi arreglo musical sin haber solicitado los derechos correspondientes», decía a la prensa americana al ser preguntado por el fenómeno viral de esta canción.

En realidad todos están versionando, por lo que el gran ganador de este éxito viral sería Juan Carlos Calderón, que fue el autor de la letra y el que debería recibir los royalties de todas las versiones, tanto las que sea realizan en directo como las que se monetizan en redes sociales.

En su caso, al haber fallecido en el año 2012, serán su viuda y sus tres hijos (entre los que está Jacobo Calderón, otro conocido productor musical) los que se llevarían ese dinero como herederos. Calderón fue uno de los más grandes de la industria musical, llegando a trabajar mano a mano con nombres como Nino Bravo, Joan Manuel Serrat, Ricky Martin o Luis Miguel, siendo todo un mito.

Por mencionar algunos de los grandes temas musicales en los que ha participado, ya sea como letrista o como productor, están Cartas amarillas, de Nino Bravo; la ya mencionada Noche de copas, de Conchita Alonso; Eres tú, de Mocedades (que casi gana Eurovisión) y La incondicional, de Luis Miguel.