Telecinco emitió este miércoles 15 de septiembre el estreno de ‘La última tentación’, una de sus grandes bazas de cara a la nueva temporada televisiva. Un estreno que estuvo marcado por el reencuentro de varios concursantes de las tres ediciones del formato, y donde la tensión estuvo muy presente.

La despedida de Isaac y Lucía, el reencuentro de Marta y Lester o la ambigüedad de Fani a la hora de hablar sobre su paso por ‘La isla de las tentaciones’, fueron algunos de los temas más comentados en Twitter. Y es que en esta red social es donde se congrega la mayoría de seguidores del reality, para comentar todo con detalle.

A lo largo de todo el programa, Twitter se fue inundando de memes sobre el estreno del programa, sacando la parte más creativa e ingeniosa de los seguidores del programa. Como los concursantes ya son viejos conocidos del reality de Telecinco, esto facilitó que el humor proliferase en las redes sociales.

El cambio de look de Pablo, ex pareja de Mayka, que actualmente luce una imagen renovada, la veteranía de Oscar y Andrea en el reality, pues ya es su tercera vez que pisan las villas del programa, o las sospechas de quienes tienen más probabilidades de caer en la tentación, fueron algunos de los temas que más memes se llevaron.

Sin duda, los concursantes que más sospechas levantan entre los espectadores son Isaac, Andrea y Fani. Tres participantes que se llevaron la mayoría de los memes de Twitter, donde esperan impacientes a que alguno de ellos caiga en la tentación.

En el primer programa, además de mucha tensión, también hubo reencuentros en los que volvieron a saltar chispas, como en el reencuentro de Andrea y Oscar, que todo apunta a que no tardarán en darse una nueva oportunidad. Para ello, habrá que esperar a los próximos programas de ‘La última tentación’. ¡No te lo puedes perder!.

Soy aquel niño de la escuela, el que no te gustaba ¿lo recuerdas? #LaUltimaTentacion1 pic.twitter.com/koHVdg6jiq

Gone but never forgotten#LaUltimaTentacion1 https://t.co/btHGDBd7CW

— J ✨ (@lavidalasflores) September 15, 2021