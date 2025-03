La triste historia de Pedro, el hermano del cantante Lucas, de Andy y Lucas

El cantante Lucas González, el 50 % del dúo Andy y Lucas, ha sufrido un enorme mazazo con la muerte de su hermano Pedro, que ha sufrido un infarto repentino y fulminante. Este golpe llega en un momento complicado para él, después de meses de comentarios y rumores sobre su nariz, una presión que ya no pudo aguantar y por la que decidió confesar ante millones de personas que se había sometido a una operación, aunque el resultado no fue el esperado por no seguir las recomendaciones de los médicos. Pero todo eso ha perdido importancia y ahora solamente queda recordar a su hermano, que tuvo una vida muy complicada en los últimos años por culpa de muchos problemas que ha ido arrastrando.

Pedro González ha fallecido a los 55 años, pero su duro calvario había comenzado mucho antes, cuando en el año 1995 sufrió un atropello a la salida de su trabajo. El accidente fue tan grave que tuvo que ser sometido a una traqueotomía y que le quedaron grandes secuelas, necesitando cuidados casi las 24 horas del día, ya que tampoco tenía movilidad. Pasó 45 días en coma, teniendo que intentar recuperar parte de su vida, aunque las lesiones fueron tan graves que tenía reconocida un 76 % de discapacidad.

Este terrible episodio ocurrió cuando Lucas apenas tenía 11 años, pero desde entonces ha estado en todo momento pendiente de su hermano, asegurando que mientras él estuviese vivo, no le faltarían cuidados. Tal y como ha contado en algunas entrevistas, Pedro pasaba el día en una asociación, en la que recibía todos esos cuidados, dando un enorme apoyo a su madre.

«Que no se preocupen mis padres porque si algún día faltan aquí va a estar su hermano Lucas para cuidarle», así se sinceró en el año 2021 el cantante durante una visita al programa Volverte a ver, de Telecinco.

Otra muerte ya sacudió a la familia de Lucas, el cantante de Andy y Lucas

Su padre es el futbolista Pedro González Carnero, más conocido por los aficionados de la época como ‘Pedrito’. Fue lateral derecho de equipo como el Real Jaén Racing de Santander y Cádiz, llegando incluso a fichar por el Real Madrid en el año 1963, aunque nunca llegó a debutar con el equipo blanco, ya que fue cedido.

Fue el Celta de Vigo donde el padre del cantante encontró su lugar, jugando durante ocho temporadas, llegando a debutar en primera y segunda división. Se retiró en el año 1973, momento en el que comenzó su carrera como entrenador, llegando dirigir al su querido Celta, al Jaén o al Cádiz, entre otros equipos.

Murió en el año 2019, dejando un gran vacío en su familia, aunque nunca ha dejado de ser un referente para su hijo pequeño, que le sigue teniendo muy presente en su vida. También a María, su madre, de la que ha dejado claro que es una madre coraje. «¿Has visto la película Erin Brockovich? Pues mi madre tiene el doble de pelotas más», así la describía en su paso por Volverte a ver, el programa de Telecinco.