Travis Scott ataca al novio de Kylie Jenner en ‘Meltdown’, canción incluida en su nuevo álbum

Travis Scott, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas que más está dando de qué hablar. Recientemente, ha sacado a la luz un nuevo álbum titulado Utopía, con el que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Pero, recientemente, ha sido noticia por una cuestión personal. Y es que parece que no le ha hecho gracia la relación que mantienen su ex pareja Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet.

O al menos, no estaba para nada de acuerdo en el instante en el que grabó este nuevo trabajo discográfico. Por si fuera poco, el abogado de Travis Scott se ha quejado que, coincidiendo con este lanzamiento, se haya publicado un informe policial que tiene vinculación con nada más y nada menos que la tragedia de Astroworld. ¡Los problemas se le acumulan!

A pesar de todo, es el momento de centrarnos en lo referente a ese nuevo disco de Travis Scott, titulado Utopía. Entre las nuevas canciones hay una que ha llamado muchísimo la atención de sus seguidores. Estamos hablando, cómo no, de Meltdown. Al parecer, en este tema, el artista lanza diversos dardos envenenados a Timothée Chalamet. Y todo por hacer mención a un papel que, aunque el proyecto aún no ha visto la luz, sí que sabemos que protagonizará.

Travis Scott shades ex Kylie Jenner’s beau, Timothée Chalamet, on new album ‘Utopia’ https://t.co/PudOwOkP1P pic.twitter.com/e0UdlvWMMl — Page Six (@PageSix) July 29, 2023

Estamos hablando de las menciones de “chocolate” y “la fábrica de Willy Wonka”, ya que Timothée Chalamet será el protagonista de la versión musical de este gran éxito. Por si fuera poco, en esta canción se hacen otras tantas referencias, en el que asegura que su ex pareja “ha quemado a un atleta como se queman calorías”, y que debería dar con “otro fuego tan caliente como yo”.

Aunque ni Timothée Chalamet ni Kylie Jenner se han pronunciado al respecto, sí que lo han hecho sus seguidores. La gran mayoría de ellos no se creen que Travis Scott se haya “rebajado” a escribir una canción sobre cómo “perdió a su chica contra Willy Wonka”. Lo cierto es que, a pesar de todo, la pareja está viviendo un momento verdaderamente mágico a nivel personal y profesional, mientras que Travis se encuentra inmerso en diversos proyectos musicales.