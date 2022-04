Travis Scott, Justin Bieber, Drake o Eminem son solo algunos de los artistas que este martes, han visto como sus cuentas de YouTube han amanecido hackeadas, con vídeos en defensa del estafador español Paco Sanz.

Bajo el hashtag «#freePacoSanz», los vídeos muestran al estafador cantando con una guitarra y sobre una base musical remezclada por ‘La mafia edit’, una cuenta de memes sobre trap que anteriormente ya había mostrado su apoyo a Sanz.

No es la primera vez que el movimiento satírico en apoyo a Paco Sanz, que fue condenado hace unos meses por defraudar grandes cantidades de dinero entre 2010 y 2017 fingiendo que padecía una grave enfermedad, hackea cuentas en las redes sociales. El pasado verano, cuentas como las de ‘El Intermedio’ o ‘Al Rojo Vivo’, fueron hackeadas por el mismo movimiento. No obstante, ahora han hackeado cuentas de YouTube de más de 50 millones de suscriptores.

Juice wrld , Lil uzi , Eminem , Drake , Trippie , Carti, Travis scott have all been hacked , But the fact that they did it to juice is just disrespectful pic.twitter.com/ahdnoo5Zm5

— 𝙉𝙖𝙩𝙚 𝙉𝙚𝙚𝙙𝙨 𝘽𝙞𝙨𝙘𝙤𝙩𝙩𝙞 💨 (@Nxteswrld) April 5, 2022