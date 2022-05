El pasado mes de abril Olga Moreno rompió su silencio en una entrevista con la revista ‘Semana’ tras muchos meses callada. A pesar de estar muy desvinculada del mundo mediático, tras su impactante entrevista, la ex mujer de Antonio David Flores regresa a la televisión, de la mano de Toñi Moreno.

Olga Moreno se sentará a charlar con Toñi Moreno en una de las nuevas entregas ‘Déjate querer’, programa en el que no cabe duda de que se emocionará y es que está previsto que la sorprenda alguien de su pasado. No obstante, de momento no hay fecha para la emisión de este programa.

El regreso de Olga Moreno a la televisión llega casi un año después de que se coronase como la ganadora de ‘Supervivientes’. Además, se sabe que ha sido esta semana cuando ha viajado a Madrid para las grabaciones del nuevo formato de Telecinco presentado por Toñi Moreno.

Por otro lado, tanto Olga Moreno como su entorno no quieren pronunciarse todavía sobre su nueva entrevista. La ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ prefiere ser discreta y no contar nada todavía sobre su vuelta a la televisión, tras muchos meses alejada.

Además, son muchas las personas a las que le ha extrañado que Olga no haya acudido a ningún debate de ‘Supervivientes’, debido a que en su día se dio por hecho que sería colaboradora o defensora de Ana Luque. No obstante, ha preferido mantenerse completamente alejada del medio.

Por otro lado, recientemente se sinceró sobre su lipoescultura, asegurando que: «No me la he hecho para adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos».