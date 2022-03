‘Secret Story’ vivió en la última semana la entrada de tres rostros conocidos de Mediaset: Tom Brusse, Miriam Saavedra y Víctor Sandoval. Sin embargo, solo el primero está teniendo protagonismo y es que, ha empezado una historia de amor con Sara, la nueva concursante que entró para suplir la baja de Carmen por expulsión disciplinaria. Esta ha sido protagonista en plató de una polémica que ha hecho saltar a Toñi Moreno.

Nada más entrar a la casa de los secretos, el francés ya tuvo conexión con la canaria, lo que le llevó a dejar a su novia, Sarah López en directo. La atracción terminó por fluir en una noche de fiesta, donde, tras varios acercamientos, acabaron con un beso. “No sé qué me pasa… No paro de sonreír… Contigo olvido el mundo… No sé si eso es bueno o malo… Nada más verte mi cabeza hizo boom”, le confesó Tom a Sara.

No obstante, la unión entre ellos no ha sido aprobada por todo el público y muchos son los que están criticando a la canaria por ello. La madre de la canaria, Virginia, quiso hacer eco de ello en plató durante la emisión del domingo comunicándoselo así a Toñi Moreno: “Le han llamado esas palabras que en España parece que todavía existen, como ‘puta’, y eso sí me preocupa. porque, al final, eso no es la vida real, yo sé cómo es mi hija”.

que pereza me está dando Sara enserio, lo mal que está quedando y lo poco que pinta ya en la casa que solo está con Tom en la cama #SecretNoche10 #Secret20M — la papela💫🕊🐝 (@lapapela_) March 20, 2022

Rápidamente, la presentadora quiso lanzar un mensaje a todas esas personas que desde que entró la nueva concursante no han dejado de juzgarla: “No tienes que justificar nada, ya está bien. Es joven, tiene 20 años, está soltera, viene a divertirse; puede estar con quien le dé la gana cuando le dé la gana sin ser juzgada”. Este discurso ha sido muy aplaudido tanto en plató como en las redes sociales, hasta el punto de que la madre de la participante casi se derrumba.

Antes de zanjar el tema, la conductora del programa quiso hacer hincapié en algo: “Cuando entran en la descalificación no tienes nada que escuchar, y ya está bien, tu hija puede hacer lo que le dé la gana. Ha entrado al concurso a vivirlo, y lo ha vivido más que muchos de los que llevan dos meses en esa casa”, decía la catalana ante el aplauso de todos. “No hagamos caso a las redes sociales, porque al final se denigra siempre a la misma, a la mujer”, acababa sentenciando Nagore Robles.