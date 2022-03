La noche de Cristina Porta en el plató de ‘Secret Story’ no volvió a ser de lo más amena. Los enfrentamientos con las hermanas, Nissy y Laila, crean una tensión en ella que le lleva a malos comportamientos, como la contestación que le dio a Toñi Moreno. Fue la propia presentadora la encargada de tener que decir basta y frenar la situación.

Este pasado domingo fueron varias las discusiones a las que se enfrentó, ya que además de sus excompañeras, también tuvo que vérselas con Víctor Sandoval. Sin embargo, Nissy colmó el vaso, debido a que mencionó su reciente ruptura con Luca Onestini y este es un tema del que la periodista no quiere hablar en el plató. Quiso recordar que su trabajo en el programa es ejercer de colaboradora y por ello pide un mínimo de respeto.

Enfrentamiento entre @Cris_Porta y Nissy a la que se une Laila…Hasta las narices ya de estas 2 macarras sin educación.. #SecretNoche10 #CrisPorta20M PARTE 1 pic.twitter.com/MeYDd9Sv3h — Susaurah_CrisLu (@SusaurahS) March 21, 2022

Tras el rifirrafe, la conductora del programa pidió que diese su opinión acerca de un video que acababan de poner: «No voy a comentar ningún vídeo si no se me respeta en este plató». Toñi hizo hincapié en ello, pero Porta se mostró contundente: «No me apetece comentar este video, ¿puedo?». «¡A mí no me hables así! A mí no me hables así que yo te quiero y admiro mucho. Necesitas tu tiempo y yo te doy tu tiempo», fue la respuesta de la presentadora. No obstante, enseguida le cogió la mano a Cristina y le dio un beso para que notase su apoyo en estos momentos tan duros para ella.

Minutos más tarde, Toñi Moreno intentó que Nissy pidiese disculpas a la periodista por atacarle con el tema de la ruptura, pero la hermana de Laila se negó: «No me nace. No soy falsa ni carpetera». Cristina Porta se encuentra volcada en su trabajo después de anunciar la noticia, pero aun así no está preparada para hablar todavía del tema y lo demostró el pasado jueves en la gala, cuando se derrumbó al mencionarlo.