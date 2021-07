El momento que toda la audiencia esperaba ocurrió este miércoles en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. Tom Brusse se enfrentó a la mesa de las tentaciones en el programa anterior, el francés aceptó una llamada con Sandra Pica y un sándwich a cambio de llevar un taparrabos durante una semana. Con el reto a medio hacer, finalmente el superviviente tuvo la oportunidad de hablar con su supuesta pareja.

La conversación comenzó con una Sandra distante y nerviosa, como ella misma alegó. Tom Brusse quiso preguntar por su estado anímico antes de hablar de cualquier otra cosa. “Ahora estoy tranquila, pero después de todo lo que han dicho tus compañeros sobre mí lo he pasado bastante mal, agobiada”, confesaba la catalana antes de soltar la verdadera bomba.

“La última vez que estuve contigo no fui clara. Al despedirme te dije que al volver a Madrid tenía miedo de que pasase lo mismo y me pasó. Yo estoy haciendo mi vida, no tengo pareja ni nada pero sí que tienes que saber que hay cosas que tengo que contarte. Te lo digo porque sé que te puedes enterar, de todas formas cuando llegues a Madrid lo hablaremos en casa todo […] Sentimentalmente yo no estoy como estaba antes. Creo que es mejor una amistad”, aclaró Sandra Pica en lo que supuso un mazazo para el concursante.



A Tom se le cayó el mundo encima. Con lágrimas y con rabia respondió a su ex pareja: «Me da igual tu amistad. Yo estoy aquí en Honduras desde hace tres meses sufriendo, no comiendo, lejos de mi familia… Tú cuando viniste aquí me dijiste que tranquilo y que íbamos a hablar. ¿Ahora me dices, después de mes y medio, que ya estás haciendo tu vida?»

El superviviente se encogió sin parar de llorar mientras decía “¿cómo me has podido hacer esto Sandra??”. La ex tentadora se sinceró tras reclamarle Tom una explicación: «Te voy a ser clara porque sé que te puedes enterar. Cuando fui Honduras te había respetado en todo momento, pero cuando volví no ha sido igual. Conocí a alguien. No tengo pareja ni nada. Yo no te voy a volver a mentir, no sabes lo que se me ha juzgado», dijo. El superviviente comenzó a reír al ver lo surrealista que estaba siendo la situación.

«Necesito que seas clara. Ahora con todo esto voy a tener muchas dudas. Dime lo que ha pasado, quién es, por favor», le rogó Tom Brusse a Sandra. Pero ella no quiso desestabilizarle más así que al despedirse intentó darle todos los ánimos posibles: «Tu familia está bien. Tu familia está bien dentro de todo. No te preocupes. Sigue haciéndolo igual. Te queda muy poco y que ahora mismo nada. No pienses más allá de eso», le pidió.

«Me dejaste como una mierda. Pero me lo merezco. Te deseo que seas feliz. Que hagas tu vida», dijo Tom entre lágrimas después de haber intentado que recapacitase diciéndole muchos «te amo» y haciéndole ver que había preferido no perderla a hablar con sus familiares. «No te pongas tampoco a decir eso. No pienses que es un castigo, el karma o lo que sea. Sigue tu camino como lo estás haciendo», sentenció Sandra.