Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, juntos en ‘Delincuente’

Tres de los artistas más influyentes de nuestros días han protagonizado una colaboración que bien podría ser catalogada como el mejor featuring del verano. Se trata de Anuel AA, Tokischa y Ñengo Flow, los cuales sin previo aviso han decidido sacar Delincuente, una canción que tiene el éxito prácticamente asegurado por quienes la cantan.

La canción tiene una letra extremadamente explicita, habla de las relaciones sexuales de la manera más gráfica que hemos escuchado en muchísimo tiempo. Tokischa habla de un amante con el que está en su casa y que se dedica a la delincuencia, por parte de Anuel AA y Ñengo Flow asumen el papel del amante de la artista dominicana.

La canción no incluye videoclip, aunque no seria de extrañar que próximamente podamos ver a estos tres gigantes de la música juntos para poder incluir el elemento audiovisual a este verdadero hit. A pesar de no contar con video, si le han hecho una portada a esta canción, en la cual podemos ver los nombres de los artistas y el dibujo de una pistola y una mano femenina con unas uñas postizas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tokischa Altagracia Peralta (@tokischa.popola)

El ritmo de la canción es claramente dembowsero, algo normal si tenemos en cuenta que la que protagoniza la canción es Tokischa. La artista de República Dominicana es una habitual de este género musical, y aunque Anuel AA y Ñengo Flow no estén especialmente acostumbrados a fluir sobre un beat de estas características se han adaptado a las mil maravillas.

Este proyecto, en tan solo unas cuantas horas, ha superado las 150000 reproducciones en YouTube, aunque estamos seguros de que este número seguirá creciendo y creciendo.

Aun no sabemos el alcance que tendrá la colaboración, pero lo que tenemos muy claro es que ha sido todo un acierto juntar a estos tres artistas. Aunque ambos artistas puertorriqueños ya habían producido juntos, el toque que le da Tokischa es inmejorable.