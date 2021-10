‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta espectacular historia.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 38 de ‘Tierra amarga’. Es entonces cuando hemos podido ver uno de los momentos más tensos entre Züleyha, Yilmaz y Demir. El primer encuentro de los dos amantes termina con un instante de lo más espantoso e inesperado.

Y es que el hijo de Hünkar se escapa de la prisión, encontrando a los dos amantes juntos. Yilmaz no está dispuesto a renunciar a Züleyha, pero Demir tampoco. Lo cierto es que el ojo derecho de Fekeli está lo suficientemente loco como para asaltar la granja para secuestrar, de manera directa, al amor de su vida.

Züleyha y Yilmaz tienen un encontronazo por las calles de Adana 💥 #TierraAmarga25Oct https://t.co/sLTnnLGrU0 — Tierra Amarga (@TierraAmarga) October 25, 2021

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 39 de ‘Tierra amarga’. Somos partícipes de cómo Züleyha está decidida a ser la dueña de la casa, al prometer que no se iría mientras Demir se encuentre en la cárcel. Además, va a visitarle para hablar con el fiscal y tratar de conseguir su libertad.

Hünkar no confía del todo en Züleyha pero, aun así y a petición de Demir, levanta alguna de las prohibiciones que le había impuesto. Lo cierto es que, a pesar de todo, la matriarca sí que aconseja a Saniye que nunca, bajo ningún concepto, quite sus ojos de los de su nuera. ¡Cree que algo va a hacer contra su hijo!

Lo cierto es que Hünkar termina viéndose las caras con Sermin durante un baño turco, y Sermin le dice que no le queda absolutamente nada por hacer. Desde luego que no teme a los yamanes. Züleyha demuestra que está del lado de Demir, pero lo cierto es que está impresionada por el hecho de que Yilmaz sigue estando enamorada de ella. ¿Se replanteará su futuro? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.