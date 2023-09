‘The Floor’: un mítico concursante de ‘Ahora Caigo’ sorprende al participar en el programa de Manel Fuentes

Antena 3 emite este miércoles una nueva entrega de The Floor. El programa de éxito internacional que la cadena principal de Atresmedia ha añadido a su programación, como parte de la estrategia de esta temporada y que ha llegado tras arrasar en medio mundo.

El concurso de éxito internacional arrancó su andadura en Antena 3 con una cara conocida por muchos de los espectadores. El primer concursante en ser elegido fue Borja Santamaría. Más conocido como Borjamina, fue el hombre que batió todos los récords en ¡Ahora caigo!.

El concursante gallego estuvo durante 32 programas concursando en el programa, ganó cuatro veces el Duelo Final, y se llevó poco más de 130.000 euros. Unos programas en los que conquistó a los espectadores de ¡Ahora Caigo! con su forma de ser y su sentido del humor.

😏 ¿Te suena su cara? 🙌 El exconcursante que hizo historia en #AhoraCaigo y apareció en #TheFloor.https://t.co/hCN0B9Hna3 — TheFloorTV (@TheFloorTV) September 10, 2023

A través de su cuenta de Tik Tok, Borja recuerda «el peak de su fama», en un Duelo Final donde intentó colar que Clara «Nabogordo» es la autora de la saga literaria Outlander. Además, también suele demostrar su sentido del humor para explicar las ocasiones en las que no estuvo demasiado acertado.

Sin embargo, Borja no tuvo en The Floor la misma suerte que en ¡Ahora caigo!. El concursante gallego pudo eliminar a una contrincante, no obstante en su segundo duelo no consiguió salir victorioso, por lo tanto tuvo que abandonar el programa.

De esta forma un miércoles más regresa una nueva entrega de The Floor al prime time de Antena 3. Ahora mismo quedan un total de 87 concursantes que harán todo lo posible para llevarse el ansiado premio final de 100.000 euros. ¡No te pierdas The Floor esta noche, a las 22:45 horas, en Antena 3!