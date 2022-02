Terelu Campos ha repetido en multitud de ocasiones que no tiene ganas de volver a enamorarse. No obstante, este miércoles sorprendió a su compañera María Patiño, durante la sección ‘Sálvame Lemon Tea’, con una inesperada confesión, que los espectadores del programa de Telecinco no se esperaban.

«No estoy abierta al amor porque lo que yo quiero es muy difícil. He vivido mucho y he vivido bien, no tengo carencias», reconocía la presentadora hace tan solo unos meses al ser preguntada por su situación sentimental. En ese momento, aseguraba que ha disfrutado al máximo de la vida y también del amor pero en estos momentos de su vida «no me apetece hacer ese esfuerzo».

Este miércoles, en ‘Sálvame Lemon tea’ emitieron unas imágenes de una conversación entre Anabel Pantoja y Lydia Lozano en la que hablaban de una posible reconciliación con Omar Sánchez. Una conversación que llevó a Terelu a hacer una llamativa confesión.

«Yo tuve que borrar el teléfono de un ex mío», revelaba sin querer dar el nombre del protagonista, recordando como «por la noche ponía mensajes y llamaba y sentía que hacía el ridículo. Entonces me dije, a ver, tía, no puedes dar esta brasa».

Del cabreo de Anabel Pantoja a la los audios de Amador Mohedano: lo mejor de ‘Sálvame’ https://t.co/tjYKl6KvLc — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 15, 2022

Terelu Campos reconoció que en aquel momento estuvo «muy jorobada». Mientras que María Patiño le lanzó la última pregunta: «¿Te costó mucho desenamorarte?», «costó mucho» reconoció, asegurando que unos años después de esa separación sigue con el «corazón tocado». Una sinceridad con la que dejaba claro que no quería tener una nueva pareja «Eso está muerto», zanjaba.

A pesar de la insistencia de María Patiño, Terelu Campos no quiso soltar prenda de quién es el hombre al que se refiere porque «lo conoce todo el mundo», dejando claro que prefiere que no se sepa la identidad del hombre que le dejó el corazón tocado.