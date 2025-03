No es ningún secreto que los concursantes de Supervivientes 2025, desde el preciso instante en el que se lanzaron del helicóptero y dieron por comenzada su aventura, no han dejado de aprovechar cada segundo. No solamente para estar a la altura de cada prueba, sino también para aprovechar al máximo esta experiencia. A pesar de que está siendo muy intensa, los robinsones también tienen tiempo para sincerarse sobre numerosos aspectos de su vida. Un claro ejemplo lo encontramos en Terelu Campos. Durante una charla con su compañera Gala Caldirola durante su estancia en Playa Calma, la hija de María Teresa Campos se sinceró como nunca sobre su hija Alejandra Rubio, así como de la relación sentimental de la joven con su actual pareja y padre de su hijo, Carlo Costanzia. «Me hace gracia porque la gente piensa que yo soy una supercomilona porque una vez, lo del churro, lo otro…», comenzó diciendo la colaboradora de De Viernes.

En ese preciso instante, comenzó a hablar tanto de Alejandra Rubio como de Carlo Costanzia: «Mi hija come normal, pero Carlo… me parto de risa. A mí me encanta. Porque por lo menos, cuando vienen a casa y les das de comer, hay alguien que… ¿sabes?», comentó la hermana de Carmen Borrego a Gala Caldirola. Tras hacer saber a la joven cómo se llamaban tanto su hija como su pareja, Terelu Campos quiso ir mucho más allá: «Su marido se llama Carlo, igual que el hijo que tienen. Es italiano y ellos tienen tradición familiar de que, si era niño, llevan todos el nombre de Carlo». Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión recordó que, en cuestión de semanas, Alejandra Rubio iba a cumplir 25 años. Gala, por su parte, comentó a Terelu Campos que ella también fue madre a la misma edad que lo fue su hija.

«Carlo es su primer bebé. Mi nieto cumplió tres meses el día antes de que entramos de la gala», recordó. Acto seguido, quiso hacer balance de lo que supuso la noticia del embarazo de Alejandra Rubio: «Que mi hija tuviera un niño fue una sorpresa. Pero no veas cómo se maneja… y él no te digo. Es que además es altísimo, mide casi 1.90 metros… yo estoy sorprendidísima», reconoció.

Gala Caldirola no pudo evitar preguntar si los dos habían necesitado ayuda en algún momento, a lo que Terelu respondió con total honestidad: «El primer mes y pico sí… porque él todavía… Por cierto, que ya estamos en…», comentó, haciendo una pequeña pausa. Acto seguido, la colaboradora hizo una sorprendente confesión sobre Carlo Costanzia: «Si Dios quiere, esta semana ya está liberado de todo y podrán hacer su vida más normal, de viajar y poder hacer cosas… y ver a su familia y todo. Que también es muy importante».

Recordemos que el hijo de Mar Flores ha quedado libre tras haber cumplido nada más y nada menos que veintiún meses de condena, en régimen de tercer grado. De ahí que, durante su relación con la nieta de María Teresa Campos, no ha podido pasar ni una sola noche con ella ni con su bebé, puesto que tenía que dormir en un centro. Por fortuna para la joven pareja, ¡todo ha quedado en el pasado!