Terelu Campos se sincera en ‘Bake off’ sobre la ruptura con el padre de Alejandra Rubio: «Me precipité»

La vida amorosa de Terelu Campos es un misterio desde hace años, especialmente desde que pasó por el duro trance de superar hasta en dos ocasiones el cáncer. Ha sido el programa Bake Off: Famosos al horno donde ha desvelado que sigue pensando en su matrimonio con Alejandro Rubio, padre de su hija Alejandra, del que se divorció en el año 2003, solo tres años después de casarse.

Sus últimas relaciones conocidas han sido las de Kike Calleja, compañero de Telecinco con el que mantiene una gran amistad, y el ex boxeador José Valenciano, con el que llegó a convivir, pero no funcionó. Hace solo unos meses fue fotografiada con un directivo del Real Madrid, aunque nunca más se supo de él y nunca ha querido confirmar que lo suyo fuese algo más que una amistad.

Aunque el programa de TVE está dedicado al mundo de la repostería, lo cierto es que los concursantes siempre dejan perlas sobre su vida personas o su profesión. Debido a la cercanía del Día de San Valentín, el espacio preparó una prueba muy especial para los enamorados

Aprovechando el momento, Paula Vázquez ha querido saber más de la hija de María Teresa Campos y conocer qué consejo le daría a su «yo más joven sobre el amor». Sabiendo lo que se venía, Yolanda Ramos ha lanzando un grito que las cámaras han destacado.

«Qué preguntita, Paula hija», ha dicho para ganar tiempo ante un tema tan delicado. Tras pensarlo unos segundos, Terelu ha decidido abrirse ante sus compañeros y se ha olvidado incluso de las cámara: «Siento que solo realmente una vez me precipité en la ruptura y fue con el padre de mi hija».

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, los problemas entre la pareja no tuvieron nada que ver con terceras personas. «Me pilló en un momento de vorágine de trabajo y no supe tener la paciencia necesaria para haber seguido adelante, porque creo que hubiésemos podido seguir adelante», ha confesado.

Yolanda, con su habitual naturalidad, le ha soltado un rotundo «pues vuelve», a lo que ella ha contestado que no era posible. Muy segura, ha contestado que «no podía ser porque las cosas pasan», pero que gracias a eso ha quedado una muy buena relación entre ellos, siendo lo más importante su hija Alejandra: «Al final compensa esa sensación que tienes de ‘ahí fuiste un poquito de sobrada’».

Fuera de la carpa y sin sus compañeros de Bake Off: Famosos al horno, Terelu Campos ha dejado claro que lo sabe su ex marido, aunque «es posible que se haya olvidado e igual ahora se queda petrificado». Seguramente recordado su relaciones posteriores, algunas más tormentosas que otras, ha rematado recordando un frase popular: «Hay un dicho que dice: ‘otros vendrán que bueno te harán’».

Pero las revelaciones no han acabado ahí, ya que minutos después también ha vuelto a hablar de su ex y reconocer que se ha sentido culpable durante mucho tiempo. «También me he sentido muy culpable de que no disfrutara de mi niña pequeña. Me separé cuando ella tenía 3 años. Es una faena para la niña pero también para el padre», ha reconocido.