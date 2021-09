Desde que este miércoles se hiciera público el fallecimiento de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja a los 90 años de edad, las condolencias no han dejado de llegar a sus familiares a través de las redes sociales. Entre ellos, el de Terelu Campos.

Uno de los más afectados por la noticia ha sido su nieto, Kiko Rivera, quien ha recibido innumerables muestras de cariño a través de su cuenta de Instagram. Kiko Rivera no dudó en mostrar su enfado y desolación tras enterarse por la prensa de la noticia de la muerte de su abuela, sin que ni su madre, Isabel Pantoja, ni su tío Agustín, fueran capaces de ponerse en contacto con él. El dj, totalmente abatido, cargó una vez más contra ellos con un mensaje demoledor.

«Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora… «No queremos que venga nadie». No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada», escribió en un mensaje en Instagram.

Fueron muchas las personas que mostraron todo su apoyo a Kiko, entre ellas, Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos no pudo evitar escribir un mensaje al dj, asegurando que entendía su dolor al no poder despedirse de una de las personas más importantes de su vida.

“Kiko lo siento mucho, entiendo tu dolor porque para mí mi abuela era lo más especial de mi vida y tuve la suerte de poder despedirme de ella aunque su cuerpo ya estaba muerto”, expresó Terelu. Un mensaje en el que la colaboradora de ‘Viva la vida’, también cargó contra Isabel Pantoja, al no dejar que su hijo pudiera despedirse de su abuela, sabiendo la devoción que tenía Doña Ana por su nieto.

“Me parece un gravísimo error que no te dejen darle su último adiós sabiendo como ellos saben que ella te adoraba”, escribió Terelu Campos, dejando clara su postura ante la guerra familiar, que tanto daño ha hecho al dj durante los últimos meses.