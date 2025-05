El pasado jueves 22 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, como suele ser habitual, los concursantes se sentaron en la Palapa para comentar algunas de las cuestiones que habían sucedido a lo largo de la semana. Así pues, el presentador de la gala dio paso a unas imágenes en las que se podía ver cómo Montoya y Carmen Alcayde criticaban la actitud de Pelayo. Es más, la tertuliana no tardó en llamar ‘Chucky’ al estilista. Por alusiones, el asturiano se pronunció al escuchar la conversación entre sus compañeros de Supervivientes 2025: «A mí no me afectan tus palabras, me afectan tus falsedades. Se te ha calado ya». Además, no tuvo reparos a la hora de comentar qué le parecía sobre el trato que ambos estaban teniendo hacia Anita Williams: «Está muy manipulada». Un comentario por el que Terelu Campos se pronunció.

La colaboradora de De Viernes también quiso compartir su punto de vista sobre este asunto: «Se presupone que Anita no tiene opinión, y eso a mí me molesta. Creo que ella es una mujer, con sus principios y su grandísima personalidad, y creo que flaco favor le hacéis de verdad quienes la queréis, que parece que a ella cualquiera le convence o le dice y no». Y añadió: «Aquí cada uno tiene su criterio». Fue entonces cuando el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones acabó estallando como nunca. Entre otras cuestiones, reconoció que simplemente fue un comentario de Carmen Alcayde y que, por supuesto, «ella puede hacer lo que quiera». Lejos de que todo quede ahí, el de Utrera siguió defendiéndose: «Está muy de bien queda decir eso, pero creo que en el vídeo ha quedado bien claro que a mí me da igual que hable y se relacione».

Por si fuera poco, el sevillano fue mucho más allá: «Esta señora ha dicho la palabra ‘manipular’ y queda muy feo. Aquí no se hace manipulación a nadie. Ella puede ser libre, se acabó la palabra manipulación. ¡Estoy hasta el gorro!», exclamó, visiblemente harto. Es un hecho que esta situación consiguió llevar al límite al concursante de Supervivientes 2025.

Lejos de que todo quede ahí, Terelu Campos dejó muy claro que las formas de hablar de Montoya le habían molestado muchísimo, hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de pararle los pies: «Primero, no me levantes la voz, y lo segundo, yo no he hablado de manipulación. Yo he dicho que parece que ella no tiene criterio, y ella lo tiene, y tú mismo lo sabes porque eres el que mejor la conoce».

Por si fuera poco, la hija de María Teresa Campos aprovechó que tenía la palabra para ir mucho más allá a la hora de defender a Anita Williams: «Yo no he pronunciado la palabra manipular, he dicho que tiene su criterio y su personalidad, para que no digáis que otros la pueden condicionar», aclaró, a la par que intentaba zanjar el asunto.