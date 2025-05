Los concursantes de Supervivientes 2025 acaban de cumplir 80 días de aventura por Honduras. Las celebridades no desean otra cosa que volver a España y regresar con sus respectivas familias. Pero, a estas alturas de la edición no es una opción. Pues, la gran final está cada vez más cerca y, con ello, el jugoso premio del ganador. Sin embargo, eso no impide que no haya tensiones entre los participantes. Y es que, el hecho de que Montoya, Anita y Carmen Alcayde sean los nominados de la semana ha despertado muchas alegrías en la isla. Una situación de la que ha sido testigo Terelu Campos, que ha regresado al formato como invitada.

Aunque la organización del formato haya optado por unificar las playas y crear un único grupo, las discrepancias no han dejado de existir. Además, los grupos son notorias entre los supervivientes, por mucho que pertenezcan al mismo equipo. Una serie de tensiones que generan numerosos enfrentamientos entre ellos. Una situación que se pudo ver claramente, la pasada noche del 25 de mayo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras. Y es que, la gala, presentada por Sandra Barneda, mostró todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Todo ello sumado al hecho de que se realizó un Oráculo de Poseidón y un Puente de la concordia entre Carmen y Pelayo.

Debido a las notorias tensiones que se están viviendo en la playa, Sandra Barneda le preguntó a Terelu Campos lo que había escuchado de Pelayo. Pues, el diseñador y su grupo se habían burlado del hecho de que el trío de la edición estuviese nominado. Una cuestión que la tertuliana respondió sin ningún tipo de filtros.

«Me parece bastante triste, intento tener una premisa en mi vida que es: ‘No hagas lo que no te gustaría que te hicieran’. No reírme del mal ajeno, esto es un concurso, todos tienen que ir saliendo y ya está. No te rías del mal ajeno porque si fuera al revés no me gustaría que se estuvieran riendo de algo que me gustaría a mí que no es bueno», comentó la colaboradora televisiva.

Makoke, al escuchar las palabras de Terelu Campos, no se quedó callada. Y es que, ambas colaboradoras han dejado claro que no tienen la mejor relación del mundo. «Otra vez con el discurso moralista…», comentó la concursante. Unas palabras que no le sentaron nada bien a la hija de María Teresa Campos. «A mí no me llames moralista, ¿eh? No me toques las narices, estoy contando hasta cien, a ti cuando te interesa tu moral vale, cuando no te interesa no vale», le dijo.

Debido a la polémica que se estaba generando, Makoke quiso aclarar sus palabras y el motivo por el que Pelayo se alegró de que Montoya, Anita y Carmen Alcayde estuviesen nominados. «Hay que empatizar, pero por supuesto es un discurso moralista. Pelayo se había librado de la nominación y había sido líder, estábamos muy contentos. Fue unas risas sin más de la euforia», sentenció.