La pasada noche del 22 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. Capitaneada por Jorge Javier Vázquez, la audiencia fue conocedora de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Además, entre tema y tema, se reveló el nombre del nuevo expulsado de la semana y de los nuevos nominados. Y es que, las sorpresas no pararon de dar forma a la noche. Eso sí, si el pasado martes los concursantes se quedaron de piedra al saber que tenían que posicionarse frente a la persona que querían que se quedara en el concurso. Ayer, los nervios impregnaron la Palapa con el nuevo sistema de votaciones.

Tal y como explicó Laura Madrueño, cada concursante tuvo la oportunidad de girar una ruleta que les mostraba su actitud frente a las nominaciones. De esta manera, tendrían la oportunidad de que les tocase la casilla de «sin nominación, doble nominación, simple…». Por lo tanto, ante esto, el objetivo era tener suerte para poder obtener la mejor opción. Eso sí, a esta situación hay que sumar que el líder es Pelayo Díaz. Debido a que ambos grupos han sido unificados, ya no hay playas diferentes ni la posibilidad de tener dos líderes. Por ello, la posición que ocupa el diseñador es oro puro en estas semanas del reality.

Álvaro Muñoz Escassi consiguió la doble nominación y lo tuvo claro. «Los puntos van para Montoya y a Anita. Lo he hecho por descarte, y al final no quiero nominar a solo mujeres y por eso he metido a uno y a otro», dijo. Montoya obtuvo la nominación a la inversa, por lo que eligió a Anita y a Carmen Alcayde para quitarle los puntos.

Borja y Anita se quedaron sin nominar debido a que les salió la casilla menos afortunada. Eso sí, ambos coincidieron en el hecho de que hubieran nominado a Damián si hubieran tenido la oportunidad. Por su parte, Damián consiguió la nominación extra, por lo que tuvo la posibilidad de poner dos puntos a un mismo compañero.

«He nominado a Montoya porque sigue habiendo diferencias. Ha habido mucho rifirrafe y hay cosas que se pueden olvidar, pero no perdonar, y hay ‘heriditas’ aún en el corazón», se explicó el deportista. Carmen Alcayde obtuvo la nominación tradicional y decidió nominar a Damián.

Pelayo Díaz remata las nominaciones de ‘Supervivientes 2025’

Asimismo, Álex Adrover consiguió la nominación a la inversa, por lo que decidió quitarle un punto a Álvaro y a Borja. Llegó el turno de Makoke y obtuvo la misma casilla que Álex Adrover. «Le quito a Damián, por supuesto. Y también se lo voy a quitar a Borja», dijo.

Fue entonces cuando llegó la jugada maestra de Pelayo Díaz, como líder de Playa Magna. Tras ganarle en la Noria Infernal a Anita Williams, el diseñador tuvo la oportunidad de rematar las nominaciones. Una jugada con la que no dejó indiferente a nadie. «Saco a Anita del desempate y hago la nominación directa a Carmen», indicó.

Por lo tanto, y tal y como aclaró Laura Madrueño, los nominados son claros. «Anita, Montoya y Carmen son los tres nominados de esta semana», anunció la comunicadora. Ahora sí, el popular trío de la edición contará con una baja definitiva. ¿Quién regresará a España? El próximo jueves, 29 de mayo, lo descubriremos.