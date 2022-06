Uno de los últimos programas de Viva la vida estuvo protagonizado, en gran medida, por un enfrentamiento entre Marina Esnal y Terelu Campos, quien visiblemente nerviosa, acabó perdiendo los papeles en pleno directo.

Para entender el origen de este conflicto hay que remontarse a cuando, de nuevo, se puso sobre la mesa la entrevista exclusiva de María Teresa Campos a ‘Diez Minutos’. En ella, la periodista hablaba sobre algunos temas de interés como su familia u otros aspectos de actualidad como Rocío Carrasco.

Este resultó ser un tema que, para la hija de la comunicadora, no le resultaba nada cómodo: “A Teresa hay que dejarla ya en paz”, comentaba un familiar. Sin embargo, Marina Esnal replicó seguidamente: “Pero si ha sido ella (María Teresa) la que ha dado esa entrevista sin haber sido forzada…”, lo que provocó la reacción de la también presentadora de Sálvame.

Irascible ante su respuesta, Terelu Campos se dirigió a su compañera directamente: “Chica, si no lo entiendes es tu problema. No voy a explicar determinadas cosas que pertenecen a la intimidad de mi casa. Si siguieras este programa, sabrías que he dicho, sin decir, que a mi madre hay que dejarla en paz. Y yo entiendo el interés mediático que tiene mi madre. Trabajo aquí y lo entiendo perfectamente”, respondía de forma contundente.

La nueva colaboradora de Viva la vida respondió a su compañera: “Siempre se ha tratado con cariño a María Teresa”, sin embargo, volvió a toparse con la réplica de la hija de la comunicadora: “¡No siempre! Si hablamos con propiedad, no siempre se ha respetado a María Teresa Campos como se le tendría que haber respetado. Y decir lo contrario es falsear la realidad”.

“Eso es porque también ha cometido algunos errores”, le respondía su nueva compañera de programa. Al parecer, estas palabras molestaron en gran medida a Terelu Campos, hasta el punto de perder los papeles en pleno directo: “Hoy estás de muy mala leche”, comentaba, para luego susurrar: “Esta chica es tonta”.