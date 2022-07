Tras su regreso a España, Yulen Pereira concedió su primera entrevista en exclusiva en la revista Lecturas. Una entrevista en la que el ex concursante de Supervivientes 2022 se sinceró sobre su paso por el reality, así como sobre su relación con Anabel Pantoja. Y de la que Terelu Campos ha dado más detalles.

Durante el programa de Sálvame emitido este jueves, Terelu Campos habló sobre la primera exclusiva de Yulen Pereira. Al parecer, la hija de María Teresa Campos tendría información contrastada de lo que habría cobrado por dicha entrevista, y no dudó en dar una pista a sus compañeros.

«Os digo que ha ganado como mínimo 10 y como máximo 15», señaló la presentadora tras hablar junto a sus compañeros, de las cifras que podría haber ganado el esgrimista por la entrevista. Aunque prefirió no dar la cifra exacta

Terelu Campos da nuevos detalles sobre la entrevista en exclusiva que ha concedido Yulen Pereira #yoveosálvame

https://t.co/MiwYaZXmsM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 20, 2022

Sin embargo, el resto de los colaboradores pedían a su compañera si podía dar una cifra más exacta de lo que se ha podido llevar por la entrevista, algo que Terelu Campos prefirió no concretar. Por otro lado, los reporteros de Sálvame consiguieron hablar con la madre del concursante tras su entrevista.

Sergi Ferré preguntó a Arelys sobre qué le han parecido sus declaraciones, así como sobre la posibilidad de que ella participe en un nuevo reality de la cadena. “Me he quedado blanca, no tengo ni idea de eso. Nadie ha hablado conmigo, no tengo ni idea de lo que es”, expresó.

Arelys añadió que: “Todo lo que diga mi hijo está perfecto, si es feliz yo soy feliz. Yo no tengo nada que pintar nada aquí, el que ha ido al concurso ha sido él, ya salió y ahora mi hijo que se apañe, yo no tengo nada que ver”, señaló.