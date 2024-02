Terelu Campos confiesa el emotivo motivo por el que aceptó participar en ‘Bake off’

Hace tan solo unas semanas, Bake Off: famosos al horno aterrizó en el prime time de La 1 de Televisión Española de la mano de su nueva edición. Nuevas celebridades se unieron al talent culinario para vivir la experiencia de primera mano, siendo una de ellas la mismísima Terelu Campos.

La colaboradora televisiva sabe lo que es enfrentarse a un concurso de este calibre, pues ya estuvo en su día en Masterchef Celebrity. Para esta ocasión, cuenta con mayor soltura a la hora de desenvolverse entre fogones. Pero, no ha dudado en confesar el verdadero motivo que la impulsó a participar en el formato.

Durante el último programa, Paco Roncero, uno de los chefs y miembros del jurado, le ha preguntado cómo se siente con su participación en este programa. Una cuestión muy personal que Terelu Campos ha respondido con sinceridad. «He conocido a mucha gente buena, me lo paso bien y tengo la mente ocupada que en estos momentos me viene muy bien», afirmó.

Su objetivo era mantenerse activa y entretenida, aspectos que le ofrecía el reality de Televisión Española. Por ello, no dudó dos veces en lanzarse a la piscina y vivir la aventura. Como aspecto a destacar, cabe señalar que las grabaciones de Bake Off: famosos al horno tuvieron lugar poco tiempo después del fallecimiento de María Teresa Campos, la madre de la colaboradora.

La que fue presentadora y periodista falleció el pasado 5 de septiembre del 2023, dejando a su familia completamente desolada. Por ello, el momento en el que Terelu Campos se unió al concurso fue uno de los más vulnerables y complicados de su vida.

Participar en el concurso le iba a venir bien a nivel mental, y no se equivocó. «Me viene en este momento fenomenal», confesó. Las pruebas y retos del show televisivo le están ayudando a sacar lo mejor de ella misma, pero es inevitable que a veces las emociones terminen por superarle.

Rocío Carrasco, el gran apoyo de Terelu Campos

Asimismo, otra de las razones que han influido en su decisión de participar en el concurso ha sido su amiga de profesión y de vida: Rocío Carrasco. Las dos han demostrado en numerosas ocasiones la gran relación y confianza que comparten. Ambas se tienen para lo bueno y para lo malo, por lo que siempre están juntas en los momentos de máxima tensión.

De hecho, en una de las últimas pruebas, Campos no pudo evitar derrumbarse al ver que su cocinado no le salió según lo planeado. «Se ha roto, no puedo más. No puedo más», exclamó derrotada. Fue entonces cuando Rocío Carrasco se acercó a ella para darle ánimos y confianza, haciéndole saber que ella podía con eso y con mucho más.