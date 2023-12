«Te estás riendo de mí»: una soltera de ‘First Dates’ amenaza con marcharse tras una confesión de su cita

Sin importar la edad, todos los solteros que acuden a First Dates andan tras un mismo objetivo: encontrar a su media naranja. Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver la cita de Sofía y Óscar, dos jóvenes con muchas diferencias.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Sofía, una toledana de 25 años que ha tenido muy mala experiencia en el amor. «Me llamo Sofía, de apellido Bambi porque tengo muchos cuernos», dijo con humor. Una presentación donde dejó claro que se dejaba llevar mucho por el horóscopo.

Comienza una semana más en el restaurante del amor ❤

Quédate con nosotros y sigue #FirstDates4D en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VTeVpckxNy — First Dates (@firstdates_tv) December 4, 2023

Su cita fue Óscar, un granadino de 19 años al que le apasiona la moda. «Me llamo igual que mi padre y a mi madre no le gusta», explicó el chico. Pues, según afirmó, se llamaba Francisco, pero su madre le dice Óscar. Una vez en la mesa, la pareja se fue conociendo poco a poco.

Por su parte, Sofía le explicó que ella era el producto de una fecundación in vitro. «Yo nací a través de una probeta», aseguró. Unas palabras que dejaron al granadino estupefacto. Respecto a los planes de futuro, Óscar le informó que le gustaría ser padre, a poder ser de cuatro retoños. Debido a ello, Sofía no dudó en ser directa.

«¿Te encargarías tú de ellos no? ¿Sabes cocinar?», le preguntó. Preguntas cuyas respuestas fueron negativas, pues el joven no sabe nada del hogar ni de las tareas que conlleva. «De las cosas de la casa no sé hacer nada», respondió. «Te estás riendo de mí. Cojo y me voy ahora mismo», amenazó Sofía, sin dar crédito.

«Sobreactúa, habla fuerte, se mueve mucho, eso me pone nervioso», aseveraba el soltero. A pesar de todo, en la decisión final de First Dates fue Sofía la que sí quiso una segunda cita. Por su parte, el comensal, que era virgo, la rechazaba por su personalidad. «Me merecía un sí, pero bueno. Me han salido muy rana, ya no quiero a los virgos», sentenció ella.