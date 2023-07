La vuelta de Taylor Swift a los escenarios está causando furor a nivel global, de eso no cabe duda. The Eras Tour se está posicionando como una de las giras musicales más cotizadas a nivel global, compitiendo con la mismísima Beyoncé y su Renaissance Tour. Por ello, no es de extrañar que la lucha por alzarse con una entrada, a pesar de su precio, sea toda una tarea de riesgo.

Los fans de la intérprete de Anti-Hero están dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de ver a la estrella sobre el escenario. Una experiencia única por la que llevan esperando muchos años y que, en países como Argentina, ha llevado a sus seguidores ha acampar a las afueras del estadio a falta de más de 6 meses para la celebración del concierto. Pero, esto no ha sido lo más sorprendente.

Cincinnati I couldn’t love you more. Had the best two nights with you!! Last night was so special getting to sing ‘I miss you, I’m sorry’ with @gracieabrams in the acoustic set and bringing out @aaron_dessner to play ‘Ivy’ in his hometown. 🥹 See you soon Kansas City, meanwhile… pic.twitter.com/w7oyGn2Mxb

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 2, 2023