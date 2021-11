Taylor Swift continúa creciendo musicalmente a pasos agigantados. La artista estadounidense ha demostrado una tremenda madurez al tomar las riendas de su carrera, volviendo a regrabar todos sus álbumes tras su enfrentamiento con Scooter Braun por los derechos de sus canciones.

El pasado viernes llegó el turno de ‘Red (Taylor’s version), la nueva versión del álbum lanzado en el año 2012, que a día de hoy, es uno de los discos más importantes de la trayectoria musical de la estrella del pop internacional.

Un disco que marcó un antes y un después en su carrera, y tras el cual, Taylor Swift ha resuelto varias cuentas pendientes que tenía con él. No solo ha incluido en esta nueva versión canciones que iban a estar incluidas en el disco, y que nunca llegó a publicar, sino que también ha estrenado nuevos videoclips. En esta ocasión, se trata del videoclip de ‘I bet you think about me’, una de las canciones inéditas que ha salido a la luz con la publicación de este álbum.

The reddest video EVER is out now. Directed by @blakelively who SMASHED it just like I smashed this cake.https://t.co/Gm4xT1vuNk pic.twitter.com/G0T66YdzMz — Taylor Swift (@taylorswift13) November 15, 2021

El videoclip de ‘I bet you think about me’, ha sido dirigido por la actriz Blake Lively y protagonizado por Miles Teller. En él, se cuenta una historia de desamor, que termina con Taylor Swift empoderada, una imagen que demuestra a lo largo de todo el álbum de ‘Red’.

Se trata de un videoclip muy especial para la artista, en el que una vez más, Taylor Swift vuelve a demostrar no solo su talento como cantante y compositora, sino también delante de las cámaras, convertida en una novia vestida con un impresionante vestido rojo.

Como era de esperar, la acogida del videoclip ha sido espectacular, sumando más de 8 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. No cabe duda de que estamos ante una de las mejores etapas profesionales de Taylor Swift, y parece que no piensa dejar de superarse.