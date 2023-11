Susana (‘GH VIP 8’) estalla ante las duras críticas: «Quizá no valgo para esto»

La modelo Susana Bianca fue expulsada el jueves pasado de la casa de GH VIP 8. La canaria pasó una última semana llena de polémicas y conflictos con la propia organización. La ex concursante acusaba al programa de manipular su imagen. Ahora, desde su expulsión, ha vuelto a pronunciarse reiterando la manipulación que ha sufrido por parte del programa.

«Siento que nadie tiene empatía conmigo.» Así se sinceraba la modelo acerca de las polémicas el pasado domingo en el plató del reality. Y es que la canaria cree que la imagen que se ha percibido respecto a sus actitudes con su pareja, Zeus Tous, ha sido malinterpretada al dar a entender que incentivaba a su novio a abandonar. «No sé cómo explicarlo… quizá no valgo para esto», decía.

Susana, a Zeus: «Yo siento que soy más fuerte para quedarme aquí y tú eres más fuerte para defender en plató» #GHVIPDBT10 pic.twitter.com/Ykjy2IexxT — Gran Hermano (@ghoficial) November 20, 2023

En una conversación con Zeus, le confesaba su deseo de prolongar su estancia en el concurso para poder resolver sus deudas. Esta conversación ha generado revuelo en las redes sociales, donde los usuarios sacaban sus propias interpretaciones.

Los seguidores del programa han interpretado las palabras de la modelo como una insinuación a su novio de que le ayudara a pagar sus deudas. La ex concursante se ha pronunciado sobre esta nueva polémica a través de sus stories de Instagram: «Menos mal que me lo tomo todo a risa, pero ya lo que me faltaba es que con mi propia pareja, con mi mejor amiga o con mi familia no pueda hablar de mis problemas. Si tengo deudas y lo hablo con mi pareja… ¡Madre mía! Es que está la gente malinterpretando e inventándose unas cosas…»

La modelo ha decidido tomarse estas polémicas con humor y con ironía. «Ya les puedo asegurar que siempre me he pagado todo yo solita y lo seguiré haciendo», ha aclarado la ex concursante de GH VIP 8.