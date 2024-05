‘Supervivientes 2024’: ¿cuánto tiene que pagar de penalización un concursante si decide abandonar?

Mientras la audiencia de Supervivientes sigue esperando a conocer la decisión de Arkano sobre su posible abandono, se espera que lo comunique en la gala del jueves, ha salido a la luz la posible penalización a la que tendría que hacer frente.

«No quiero estar aquí. Lo siento. No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite», decía el rapero completamente desesperado, que ha llegado a pedir que le digan cuánto tiene que pagar por su marcha, algo que es un completo secreto en los realities.

Hay que tener en cuenta que los concursantes de programas como el propio Supervivientes, Gran Hermano o incluso La isla de las tentaciones, firman contratos de trabajo con las productoras de esos programas. En ellos quedan reflejados sus sueldos y las condiciones que deben cumplir, por lo que se trata de un trabajo en toda regla.

Ha sido Víctor Sandoval, colaborador de Ni que fuéramos Shhh, el programa con el que los colaboradores de Sálvame han regresado gracias al streaming, el que ha desvelado las condiciones que tuvo cuando fue concursante. «Ya te digo yo que si ve lo que tiene que pagar se le quitan las ganas de abandonar. Nos pasó a Mila Ximénez y a mí en Gran Hermano VIP», fue su frase después de asegurar que tenía que pagar alrededor de 60.000 euros por penalización mínima.

Según su relato, se trata de algo que todos los concursantes, más o menos conocidos, deben pagar si se marchan antes de tiempo. «Eso se supone que se destina a cubrir los gastos de traslados, hotel, servicios médicos, etcétera, que te cobran en caso de abandono», ha explicado ante el asombro de Belén Esteban, a la que le parecía una cantidad baja para lo que se suele mover en este tipo de programas.

Esta información tiene especial interés ya que tanto Esteban, Sandoval y Kiko Matamoros, presentes en la mesa del programa, han participado en diferentes realities, por lo que conocen de primera mano su funcionamiento. «Además del mínimo -los 60.000 euros ya explicados-, también se multiplica por tres lo que se gana en una semana», ha explicado el padre de Laura Matamoros, que acaba de llegar de Honduras.

El propio Matamoros también ha querido apuntar que dependerá del caché de cada concursante y de en qué momento llegue ese abandono, estando todo pensado para que no sea rentable dejar tirado al concurso.

Estas informaciones llegan después de los abandonos de Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez, ambos recomendados por el equipo médico, por lo que se espera que no tengan consecuencias para ellas. Distinto podría ser el caso de Ángel Cristo Jr., que ha sido expulsado disciplinariamente y las consecuencias de su escapada podría conocerlas una vez regrese a España.

El caso más sonado fue el de Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, que en la edición de 2020 se marcharon tras 25 días en Honduras. En aquel momento a organización se sintió muy molesta y traicionada, dejando claro en varias ocasiones que las cantantes deberían pagar una cuantiosa multa económica y que serían vetadas de Telecinco durante una larga temporada, algo que se cumplió.