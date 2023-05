‘Supervivientes 2023’: Diego Pérez desvela la estrategia de Asraf fuera de cámaras

Tras el final de su aventura en Supervivientes 2023, al convertirse en el último expulsado definitivo, Diego Pérez ya está en España. El concursante ha vuelto con muchas ganas de explicarse y de zanjar las polémicas en las que se ha visto involucrado.

El ex concursante de Supervivientes 2023 no deja de dar vueltas a los motivos por los que cree que la audiencia decidió que él fuera el expulsado, tras admitir que le había parecido una expulsión injusta. Y ahora, ha vuelto a cargar contra Asraf, señalando que es uno de los culpables de que su paso por el reality se haya terminado.

Diego sigue pensando que su amistad con Ginés Corregüela y Yaiza Martín fue uno de los motivos de su expulsión Ella fue expulsada de forma disciplinaria tras una gran bronca con Asraf Beno. Una pelea en la que Diego se mantuvo en silencio, algo que cree que le pasó factura.

A partir de ese momento, Diego Pérez ha aprovechado cualquier ocasión para destapar la supuesta estrategia que Asraf Beno lleva a cabo detrás de cámaras en Honduras. Una estrategia que según el último expulsado le está funcionando pues semana tras semana la audiencia continúa salvándole.

Para justificar su nula relación con la pareja de Isa Pantoja, el ex concursante señaló que “Asraf sabe provocar y te busca. Y al final saltas y yo con los nervios a flor de piel saco mis calentadas que no son cosas que debería decir”, y eso es lo que asegura que hace el concursante cuando las cámaras no le graban.

Por otro lado, Diego Pérez aseguró que “hay cosas que no se ven: al final todo se va a ver, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos», asegurando que Asraf «tira muchas pullitas porque sabe a quién echarlas y cómo».