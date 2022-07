‘Supervivientes 2022’: ¿Quién es el nuevo expulsado definitivo?

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes 2022. Conducida por Ion Aramendi, fue la última gala para Yulen Pereira desde Honduras, después de que la audiencia con sus votos, decidiera que el deportista se convirtiera en el nuevo expulsado definitivo.

Yulen se enfrentó a Marta Peñate, quien ya se ha convertido en la concursante que más tiempo ha estado en playa parásito. Una semana más, los espectadores volvieron a apostar por la canaria, que este domingo finalmente se reencontró con sus compañeros.

Antes de abandonar la playa, Yulen dedicó unas palabras a sus compañeros y agradeció al programa la oportunidad que le habían dado. Pero el momento más emotivo llegó con su despedida de Anabel Pantoja, que apenas podía contener las lágrimas al tener que despedirse de su pareja.

«Tocó ya, tocó ya. Era mi momento, a la tercera nominación va la vencida. Solo tengo palabras de agradecimiento a todo el equipo y a mis compañeros. Nos vemos en nada, ya sabía yo que esto podía pasar, estaba casi al 100% seguro. Se queda gente maravillosa y haciendo un concursazo», dijo el deportista en su despedida de Supervivientes 2022.

Antes de abandonar los Cayos Cochinos, Yulen escribió una carta a Anabel, quien no pudo evitar emocionarse al comenzar al leer la carta donde el deportista le dedicaba unas sentidas palabras.

«Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir cómo tú lo has hecho», ha confesado el esgrimista. Además, la ha envuelto en piropos: «Eres una persona única, con un corazón que no te cabe en el pecho. Yo ya he ganado el premio teniéndote a ti», le escribió.