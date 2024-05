Suiza se lleva el triunfo en Eurovisión, Croacia y Ucrania completan el podio y España decepciona

Suiza ganó Eurovisión 2024, una de las ediciones más polémicas de la historia. Con 591 puntos, Nemo Mettler consiguió alzar el micrófono de cristal después de imponerse en un duelo de infarto a Croacia con la canción The Code. Con una actuación muy intensa, el helvético conquistó al público sueco en directo y triunfó tanto en el voto del jurado como en el de eurofans. Celebrada en la ciudad de Malmö en Suecia, la gran Final de la 68ª edición del Festival de Eurovisión no resultó tan tensa como se esperaba después de las protestas por la participación de Israel, país que, por cierto, quedó en quinto lugar con 375 votos, de los cuales 323 se los otorgó el público desde sus casas. Croacia y Ucrania, con 547 y 453 puntos respectivamente, se quedaron en segundo y tercer lugar. Por su parte, España se quedó en la cola, en el puesto 22 (de 26) con 30 puntos en total. Nebulossa se ganó el cariño del estadio pero no consiguió los resultados que podíamos esperar.

Un festival polémico

Eurovisión 2024 se ha convertido en rehén de las protestas a favor de la causa palestina, en las que se han escuchado proclamas a favor del grupo terrorista Hamás, que se han repetido en las últimas semanas. Muchos participantes mostraron su desacuerdo por la participación de Eden Golan con su canción Hurricane en representación de Israel.

Irlanda, Reino Unido, Suiza y Portugal amenazaron con no participar. Noruega y Finlandia, por su parte, optaron por no hacer la retransmisión de los votos de su país, al igual que Países Bajos, después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), decidiera expulsar de la competición al representante neerlandés Joost por un «incidente» con una miembro del equipo de producción del festival.

Suiza gana pero Israel da la sorpresa en el televoto

A pesar de todo, la gran final se celebró sin demasiados problemas. El público se volcó con Israel a través del televoto, otorgándole 323 votos, mientras que Eden Golan fue casi ignorada por los jurados profesionales de los distintos países. Y gran parte del éxito de Israel es gracias a España puesto que, como develó RTVE, nuestros eurofans le concedieron la máxima puntuación con 12 puntos.

Pero, al final, fue Nemo Mettler y su canción The Code se hicieron con el micrófono de cristal. Este joven que se define como no binario triunfó tanto en el voto del jurado profesional como en el del público.

¿Quién es Nemo?

Nemo, nacido en 1999 en Biel, Suiza, no solo es un talentoso cantante, sino también un compositor y productor galardonado en su país. Con su participación en Eurovisión 2024, buscaba difundir un mensaje de amor, aceptación y orgullo por la diversidad, utilizando el escenario de Malmö como plataforma para su causa. Además de su carrera musical, ha destacado en programas de televisión y eventos musicales tanto en Suiza como en el extranjero, demostrando su influencia a nivel internacional. Con The Code, Suiza espera conquistar no solo el micrófono de cristal de Eurovisión, sino también los corazones de millones de espectadores en toda Europa.

Así fue la actuación de Nebulossa

España ha sido uno de los países que prometían destacar en el Festival de la Canción de Eurovisión y no ha sido del todo así. Nebulossa, formado por los alicantinos María Blas, como vocalista del grupo, y Mark Dasousa, el productor que está tras los sintetizadores, han tenido una actuación brillante, consiguiendo que todo el Malmö Arena se pusiera a sus pies coreando su canción, Zorra. A pesar de ser uno de los países con la apuesta escénica más fuerte de este Eurovisión 2024, no ha sido suficiente para subir en las listas.

Cuando el voto del jurado profesional comenzaba, todos los españoles estábamos expectantes para recibir alguno de esos 12 puntos por parte de alguno de los países y no ha sido así. Nebulossa ha recibido escasos puntos, pero aún quedaba esperanza con el televoto. La votación popular es la que cambia las tornas en el festival y lo hemos visto con la alta puntuación que ha conseguido la representante de Israel. En el caso de España no ha sido así y hemos recibido alrededor de 30 puntos, lo que ha hecho que la propuesta no suba en las listas. Quedando cuarta por la cola, no es el mejor resultado que ha tenido nuestro país, pero hemos visto el nacimiento de un icono que, estamos seguros, volveremos a ver actuar fuera de nuestras fronteras e incluso como invitados en próximos festivales de Eurovisión.

Clasificación final