‘Sueños de libertad’, capítulo 78: Jaime trata de acercar posturas con Luz

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 77 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Julia, Begoña y Andrés han encontrado un refugio perfecto para no ser descubiertos. Jesús y Damián, inevitablemente, han optado por seguir su pista para poder dar con ellos a la mayor brevedad posible.

Marta asume la dirección de la empresa y se planta frente a Joaquín: «Vas a hacer lo que os he dicho». 🙌#SueñosDeLibertad https://t.co/PAKqspUC3z ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) June 12, 2024

Por si fuera poco, observamos cómo Jesús se ve obligado a contarle a su padre una verdad absolutamente terrible, a la par que dolorosa. Digna, en su proceso de reconciliación con Gema, no duda en aprovechar la ocasión para encargarle una tarea realmente importante: en que busque una sustituta para Tere.

Lejos de que todo quede ahí, ahora que está ahora al mando de la empresa, Marta se ve en la obligación de tomar una contundente decisión tras el gravísimo problema con los cofres. El mal rollo entre Luz y Jaime aumenta por momentos, y Luis es testigo. Todo ello mientras Marta hace una contundente petición a las chicas que trabajan en la tienda, y es que es hora de hacer una lluvia de ideas para promocionar Anhelos de Mujer.

Begoña, muy grave, convence a Andrés de que vaya a buscar a la doctora Borrell, ¿conseguirán salvarle la vida? 😫#SueñosDeLibertad https://t.co/T7zoNPcB2T ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) June 12, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 78 de Sueños de libertad en Antena 3. Andrés logrará contactar con Luz, que se presta a ayudar a Begoña en todo lo que sea necesario, mientras Damián y Jesús continúan con su intensa búsqueda aunque, eso sí, siguen sin lograr su objetivo.

El problema del combustible se complica considerablemente, por lo que la situación de Marta es cada vez más difícil. Aunque a Digna no le guste Sara, ésta logra ganarse la confianza de Luis rápidamente. Todo ello mientras Jaime trate por todos los medios de acercarse a Luz gracias a Luis, pero ésta acaba distanciándose aún más del doctor.

Las chicas no tardan en ponerse en contacto con Marta para lanzarles su idea. A pesar de todo, y al ser consciente de la reacción que ha tenido, Fina no puede evitar sentirse bastante ninguneada por su jefa. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Mateo ha confirmado su marcha para poder ordenarse sacerdote. Así pues, Claudia se pone manos a la obra para hacerle una despedida. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.