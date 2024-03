‘Sueños de libertad’, capítulo 21: Digna toma la decisión de desenmascarar a Isidro

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. ¡Está marcando un antes y un después!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 20 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Andrés y Begoña no pueden evitar sentirse profundamente culpables por lo que están viviendo, sobre todo por María y Jesús. Todo ello mientras Tasio sigue buscando la aprobación de Carmen.

Marta se sincera con Fina: “A veces se me olvida que soy una mujer casada”. 😳 ¿Cada vez se acercan más en #SueñosDeLibertad ? 💥 https://t.co/brBDMF0Ulp ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 22, 2024

En cuanto a Claudia, sufre cada vez más al ver cómo el hombre del que está profundamente enamorada tiene un objetivo, que no es otro que volver junto a su ex novia. Luz, por su parte, se ve obligada a tomar una drástica decisión respecto a Luis, ya que teme que pueda llegar a descubrir el gran secreto que esconde.

Isidro, por su parte y a pesar de los consejos, ha optado por guardar silencio respecto a su verdadero estado de salud. Digna, por su parte, no se muestra dispuesta a quedarse con los brazos cruzados ante esta situación. Así pues, toma la firme decisión de comenzar una investigación en secreto.

Claudia le ruega otra oportunidad a Tasio pero él hiere sus sentimientos: «No te quiero ni te he querido nunca». 😫#SueñosDeLibertad https://t.co/dXpAt5cT7t ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 22, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 21 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo María no ha dudado un solo segundo en pedir ayuda a Gema con los preparativos de la boda. Así pues, consigue que la reconciliación sea una realidad. Marta, tras las confidencias que compartieron, decide tener un precioso detalle con Fina.

Algo que, como era de esperar, no pasa desapercibido entre el resto de compañeras. Todas están en shock al ver cómo la actitud de la jefa ha cambiado tan drásticamente. Celia está mostrando cada vez más interés en Luis y eso es algo que deja al perfumista sin palabras. Todo ello mientras Jesús se siente profundamente frustrado al saber que su padre le obliga a hablar con sus hermanos para tomar una decisión.

Al fin y al cabo, él cree que el asunto solamente está en su mano. Tasio no puede evitar sentir muchísimo miedo de que Claudia destroce lo que él ha vuelto a construir junto a Carmen. Así pues, se acerca a Gaspar para pedirle consejo y no tarda en darse cuenta de que éste continúa enfadado por todo lo que ha sucedido con Sonsoles. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.