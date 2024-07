‘Sueños de libertad’, capítulo 103: Jesús quiere acostarse con Begoña, pero ella se niega

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha ido ganando un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 102 de la serie diaria Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Begoña tiene pesadillas con la cabaña. A pesar de todo, tiene muy claro que va a hacer todo lo que está en su mano para superar ese miedo, a como dé lugar.

Luis se cruza con Jaime y Luz en la cantina, pero evita saludarlos. 😯 #SueñosDeLibertad Puedes verlo de nuevo en: https://t.co/25nEK8reI2 ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 17, 2024

Durante el reportaje, Jesús ha conseguido su objetivo de que solamente esté centrado en él y en Begoña. Ésta, por su parte, ha logrado otra cosa diferente: y es reivindicarse, ante el periodista, como mujer trabajadora. Algo que, como es de esperar, va a dar de qué hablar en muchísimos sentidos.

Luis, por su parte, ha empezado a mostrarse convencido de que la relación entre Mario y Gervasio no fue amor, pero Joaquín acaba discrepando. En cuanto a Andrés, ha recurrido a un contacto suyo en Brasil con el objetivo de que le ayude en su búsqueda. Además, Mateo lanza un gran consejo a Tasio, y es que se sincere de una vez por todas con Carmen.

¡Nueva visita en la colonia! 😯 La madre de Claudia se presenta en la tienda, preocupada por la salud de su hija. 😖 #SueñosDeLibertad Revive este momento en: https://t.co/OhSNOsUlii ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) July 17, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 103 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Begoña ha tomado la firme decisión de volver a la cabaña, pero la visita no acaba como ella esperaba. Jesús se muestra dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para acostarse con Begoña, pero ésta no tarda en rechazarle.

Claudia ha regresado a su puesto de trabajo tras estar presionada por Ramona, que no tiene ni la más mínima idea de que está embarazada. Todo ello mientras Luis se muestra dispuesto a contar toda la verdad a Digna respecto a Gervasio. A pesar de que esa es su intención, Joaquín se opone en rotundo a que lo haga.

Andrés ha hecho saber a Digna que ha empezado a investigar sobre Valentín, mientras que Joaquín parece que ha vuelto a tocar fondo. Hasta tal punto que ha vuelto a recaer en la bebida. Todo ello mientras Jesús no puede evitar quejarse ante Marta respecto a la nueva secretaria, ya que considera que no es para nada adecuada. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.