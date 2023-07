«Soy adicto al sexo»: dos comensales de ‘First Dates’ tienen la cita más caliente de la historia

El pasado lunes 10 de julio First Dates regresó a Cuatro para presentar a los espectadores del programa a los nuevos solteros que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde Lidia y Michelle demostraron que en el show de Carlos Sobera se puede encontrar algo más que el amor.

Lidia es una quiromasajista que se ha adentrado al programa para probar suerte, pues su pasado amoroso ha sido un poco turbulento. Su cita de la noche fue Michelle, un hombre que consigue siempre todo lo que se propone y tiene muy buen ojo para el mundo de los negocios.

El verano ya está aquí y el restaurante del amor se transforma en un Beach Club ☀️❤️ 🔴 Disfruta de las citas más refrescantes en #FirstDates10J en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/SghIjwl9tU — First Dates (@firstdates_tv) July 10, 2023

La primera impresión de ambos respecto al otro fue bastante positiva. Un aspecto que les permitió ir entrando en materia para conocerse mucho mejor. De hecho, uno de los temas que no tardó en salir a la luz fue el relacionado con el sexo. «¿Cómo te considera en la intimidad?», empezaba preguntando la soltera.

«Si me quieres preguntar si me gusta follar, me encanta. Me encanta el sexo, soy un adicto al sexo. Le doy mucha importancia al sexo, y, ahora, más que nunca», respondió Michelle. «Yo soy la Champions League en el sexo», agregó ella con humor. Poco a poco, la tensión entre ambos fue haciéndose cada vez más palpable. Por ello, y para enfriar un poco la temperatura, decidieron meterse en la piscina.

Bromeando, Michelle hizo ver que Lidia tenía una manchar para aprovechar a tocarle los pechos, un gesto con el que seguidamente la sorprendió con beso. Un encuentro muy intimo donde ambos dejaron claro que habían hecho un absoluto ‘match’ con el otro.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Lidia y Michelle decidieron darse una segunda cita. Eso sí, en la próxima ocasión fuera de cámaras y con mayor intimidad.