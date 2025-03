Y ahora Sonsoles, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos en Antena 3. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto Sonsoles Ónega como el resto del equipo hacen un excepcional trabajo a la hora de sorprender a los espectadores con historias y testimonios verdaderamente sorprendentes, a la par que impactante. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega del pasado lunes 17 de marzo, cuando la presentadora de televisión quiso dar voz a un hombre que está viviendo un auténtico calvario con su dentadura. Y todo como consecuencia de una negligencia. «Nuestro siguiente invitado tiene que pegarse los dientes con pegamento antes de cada comida», comenzó diciendo Sonsoles Ónega antes de conectar en directo con Rafael para poder conocer muchos más detalles de su historia. Ya con ese avance muchos se quedaron impactados, pero no todo quedó ahí.

El invitado no dudó un solo segundo en aprovechar su intervención en Y ahora Sonsoles para dar muchos más detalles sobre su trágica experiencia. Entre otras tantas cuestiones, Rafael confesó que no puede utilizar su propia encía, puesto que no dispone de unos implantes que pagó, y que le costaron nada más y nada menos que 7.000 euros. Todo ello mientras se emitían una serie de imágenes que demostraban la dura realidad del invitado. Fue entonces cuando, en un momento dado, Sonsoles Ónega no dudó en hacer una firme petición a sus compañeros: «Uf, quítame esa imagen que es muy desagradable», suplicó. Pero todo se complicó aún más cuando Rafael mostró a cámara el pegamento extrafuerte que utilizaba para poder pegar sus dientes. Algo que, evidentemente, era bastante perjudicial para su salud bucodental: «Ya sé que no es lo suyo, pero es lo que tengo para poder sonreír, comer y salir a la calle», aclaró Rafael.

Lejos de que todo quede ahí, y para dejar evidencia de la situación tan dura que estaba atravesando, el invitado de Y ahora Sonsoles no dudó un solo segundo en arrancarse uno de los dientes en directo. Como era de esperar, Sonsoles Ónega no tardó en reaccionar: «¡No! Oye, por favor. ¡Póngaselo!», pidió, sin poder evitar girar la cara a la cámara.

Una reacción que Rafael esperaba, al ser consciente de lo desagradable que puede llegar a ser. Se trata de algo que a él le hubiese encantado solucionar, pero los culpables no están actuando como es debido, ni mucho menos: «Me han dejado colgado. Se me caen los dientes, llamo y me dicen que me vaya a otro lado».

Entre otras tantas cuestiones, había llegado a esta situación tan extrema por culpa de la de la clínica dental. Lejos de que todo quede ahí, a pesar de su negativa a poner solución a lo ocurrido, ha dado a conocer que el centro ha cerrado de forma permanente. Tras haber denunciado, Rafael continúa a la espera de que le den una solución a la mayor brevedad posible.