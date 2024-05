First Dates ha vuelto ha abrir las puertas de su restaurante. El popular show de citas a ciegas continúa recibiendo a los solteros de nuestro país que quieren encontrar el amor. Un reto televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Jero, un estudiante de diseño de moda de 20 años.

El madrileño se considera una persona «muy artista» y define su estilo a la hora de vestir de «neo post punk ruso rosado». «Yo me considero como un Da Vinci, pero maricón y sin tanto talento», dijo en su presentación. «El amor ha sido un teléfono que nunca sonó para mí», reveló mientras sacaba su bolso en forma de teléfono fijo.

La cita de Jero fue Álex, un modelo y artista madrileño. «Con mi ex tuve una relación muy tóxica, por eso fue que acabó fatal y nos tenemos mucho asco», comentó nada más llegar al formato. La primera impresión de los participantes fue bastante acertada, pues ambos dejaron claro que se sentían muy atraídos por el otro.

«Trenzas africanas y bandana. Un look para enseñar. Fashion», comentó Jero. «Es muy guapo, solo que, en general, quiero conocerlo más. Quiero ver qué es lo que hay detrás de esta gran fachada rococó, Kylie Minogue 2009», agregó. Fue entonces cuando los participantes pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Los comensales no tardaron mucho en congeniar, algo que quedó patente durante la velada. «Está sirviendo padre y madre al mismo tiempo. Androginia no verbal, arácnido, salvaje. Mona lisa rococó», describió Jero. Posteriormente, ambos solteros hablaron de sus amores pasados. Un tema donde Álex se sinceró profundamente.

El motivo por el que Álex le fue infiel a su ex pareja

La última experiencia sentimental del soltero terminó en muy malos modos, algo que él quiso contar. «Yo le puse los cuernos a mi última pareja y eso sí te lo voy a admitir», reveló Álex. «Se los puse y bien puestos y en su cara», sentenció. Pero, el motivo de sus acciones fueron a consecuencia de algunos hechos de su ex pareja.

«Me los puso cuando yo más estaba sufriendo por la relación. Quien me la hace, me la paga y no me arrepiento de esto, la verdad», comentó. «Siento que él busca venganza», confesó Jero tras escuchar el relato de su cita.

Un eructo inesperado acaba con la magia entre dos solteros de #FirstDates21Mhttps://t.co/EDu31zqJta — First Dates (@firstdates_tv) May 21, 2024

Posteriormente, en la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro. Álex se quedó con ganas de seguir conociendo a Jero, motivo por el que no dudó en decirle «sí» a un segundo encuentro juntos. Sin embargo, y para su mala fortuna, su cita no opinó lo mismo.

«Siento que el sentimiento quizás no es enfáticamente romántico, erótico, sexual, socio-afectivo», comentó Jero. Unas palabras con las que cerraba las puertas a querer tener una relación futura con Álex. Por lo tanto, ambos comensales regresaron a casa de la misma manera en la que se fueron: solteros.