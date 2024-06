Una soltera de ‘First Dates’ espanta a su cita: «Me considero una persona celosa y tóxica»

Comienza el verano del 2024 y, con ello, las ganas de pasar las calurosas jornadas en buena compañía. Numerosos solteros acuden a First Dates con el objetivo de encontrar al amor de su vida, o, al menos, intentarlo. Un encuentro televisivo que no quiso perderse Raúl.

El madrileño de 20 años llegó al programa presentándose como un hombre centrado, clásico, poco fiestero y con cero experiencia en el plano amoroso. «Nunca he tenido pareja ni me he besado con nadie. Vivía en una burbuja y me he dado cuenta que tengo que socializar más», dijo en su presentación.

Su objetivo es conocer a una chica sencilla, pero elegante. Fue entonces cuando el programa de Cuatro le presentó a María, una joven madrileña que acudió para encontrar pareja. Pues, según la comensal, «al final se le iba a pasar el arroz con 20 años». Nunca ha tenido una relación sentimental, pero sí ha tenido contacto con el género masculino.

La primera toma de contacto de la pareja de solteros no estuvo nada mal. De hecho, Raúl no dudó en manifestar el acierto que tuvieron con su cita. «Es bastante guapa y mona», comentó. Tras ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún punto en común.

De esta manera, María le confesó que era una gran apasionada de la vida nocturna. «Estaría todos los días de fiesta», le confesó. «No es mi prototipo de vida salir todas las semanas de fiesta», aseveraba él. El joven le explicó que era una persona que prefería quedarse en casa o salir a tomar algo con calma. Un detalle que no le hizo mucha gracia a la soltera. «Tiene horchata en las venas», señalaba ella.

Minutos después, el chico le explicó a María que no tenía experiencia en el ámbito amoroso. Otro dato que no le gustó a la madrileña. «Yo no podría estar con un chico que no ha tenido nada porque yo no estoy aquí para enseñar a nadie. Necesito experiencia», le dijo la participante al equipo de Cuatro.

Raúl señaló ser un hombre cariñoso temporal, pues necesita sus momentos de espacio y soledad. María, por su parte, fue clara y le dijo que era «celosa y tóxica». Por ello, y respecto a ser un hombre con necesidad de espacio, fue honesta con él.

María revela en First Dates que le gustan «los macarras, esos que te van a joder la vida»

«Yo tu espacio te lo doy, pero dónde estás y con quién estás me lo tienes que decir. Me tienes que estar respondiendo a todas horas y amigas las justas», aseguraba. Unas palabras que dejaron de piedra al madrileño. «Me parece un poco controladora. El control obsesivo eso si que no», comentó el joven al equipo de Cuatro.

Al concluir la velada, ambos fueron conscientes de que tenían más diferencias que similitudes. María se negó a seguir conociendo al soltero debido a que le atraen más «los macarras, esos que te van a joder la vida». Raúl, por su parte, quedó espantado desde que la soltera le habló de su nivel de celos en una relación. Por lo tanto, ambos se negaron a seguir conociéndose.