Este es el tiempo que hará en la noche de San Juan en la costa mediterránea

La noche de San Juan en la costa mediterránea, todo el mundo estará pendiente de un cielo que puede traernos algunas sorpresas inesperadas. La inestabilidad de días pasados nos invita a estar pendientes de un tiempo que puede ser clave en estas fiestas.

Ha llegado el momento de empezar a prepararse para una fiesta que puede llegar a ser extraordinaria. La noche del fuego y la magia se convertirá en una realidad para muchos en estas próximas horas que están por llegar y pueden ser claves en todos los sentidos.

La costa mediterránea se prepara para la noche de San Juan

Nos preparamos para vivir unas jornadas que pueden llegar a ser especialmente agradables. La magia de estos días acabará siendo la que marque unas jornadas festivas que estarán marcadas por los cambios y pueden llegar a ser las que sean el pistoletazo de las vacaciones de verano.

El tiempo parece que empieza a ser el gran protagonista de unos días que están por llegar y que realmente nos afecte de lleno. Hemos dejado atrás una DANA que ha acabado siendo la que nos ha dejado en una situación realmente complicada en muchos sentidos. Con unas lluvias abundantes que han acabado siendo protagonistas.

Sin duda alguna estamos ante un cambio de ciclo que se inició con la llegada de un verano que ya es una realidad. Desde hace unas horas hemos empezado a visualizar esta estación del año que nos invita a hacer una y mil cosas a la vez. Al aire libre y quizás pensando en unas vacaciones que tenemos muy cerca.

La situación podría empezar a complicarse con el paso del tiempo, pero de momento, este fin de semana y correspondiente llegada de San Juan se ha convertido en una auténtica revelación en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar con una fiesta que tiene en el aire libre su razón de ser.

Las hogueras son el fuego que nos espera en un verano en el que apetecerá hacer lo que dicta la tradición, es decir, bañarse en el mar para descubrir en primera persona lo que nos está esperando. Esa buena suerte que queremos atraer de la mano de algunas novedades importantes es esencial. De momento miraremos al cielo y nos centraremos en una previsión de la AEMET que trae buenas noticias.

Este es el tiempo que hará estos días

Este fin de semana largo, muchas personas han decidido pasarlo a pie de playa para poder disfrutar de unos días de desconexión y relax. Pese el riesgo de una DANA que se ha convertido en un elemento a tener en cuenta para todos, estamos ante un cambio de ciclo que puede ser clave para todos. La previsión que adelanta la AEMET no deja ninguna duda al respecto.

Tal y como nos indica esta previsión: «El fin de semana del 21 al 23 de junio, con el alejamiento previsto de una DANA por el nordeste, se prevé tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos en casi todo el país, algunas nieblas matinales en el norte peninsular y nubes de evolución en diferentes zonas de interior. Únicamente

son posibles precipitaciones, en general débiles, en el extremo norte, más probables en el Cantábrico oriental y Pirineos, así como algunos chubascos en Cataluña, Baleares o la Ibérica oriental. No se descartan precipitaciones débiles el sábado en el norte de las Canarias montañosas. Las temperaturas aumentarán en general, superando a partir del sábado los 34-36 grados en el Guadalquivir y localmente en el Guadiana y cuencas de Levante. Soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, alisio moderado en Canarias y, a partir del sábado, levante en el Estrecho y Alborán, arreciando el domingo.

Durante la semana del 24 al 30 de junio, persistirá, en general y salvo el martes 25, la situación de estabilidad en gran parte del país, con predominio de cielos poco nubosos, algunas nieblas matinales en el norte peninsular, nubes de evolución en diferentes zonas de interior e intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en los nortes de Canarias. Las temperaturas, salvo el martes, aumentarán en general, alcanzando los 34-36 grados en cuencas atlánticas del sudoeste. Soplará levante en el Estrecho y Alborán, en Canarias alisio moderado y en el resto predominarán vientos flojos, más intensos en litorales. El lunes no se descartan chubascos en zonas del norte, Pirineo e Ibérica orientales, Gredos y alguna tormenta seca en Extremadura y zonas próximas. La estabilidad se interrumpirá principalmente el martes 25, con el paso de un frente atlántico, descenso general de temperaturas y precipitaciones abundantes en Galicia, Cantábrico, Pirineos, Ibérica y amplias zonas próximas y, dentro de un margen de incertidumbre, no se descartan chubascos dispersos en cualquier otra zona de la mitad norte, ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables e intensos en montaña. A partir del miércoles las tendencias en los vientos no son claras y en el norte peninsular queda alguna posibilidad de precipitaciones».